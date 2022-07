La Policia Nacional amb la col·laboració de la policia turca, ha detingut 90 persones -dues d'elles a la província de Girona- que distribuïen documents falsos per afavorir la immigració irregular. L'organització captava els clients a través de xarxes socials a Espanya, un cop rebien la meitat del pagament del document, el fabricaven a Istanbul i la resta del pagament era abonat abans del seu enviament, en un termini de set dies.

Oferien diferents documents; passaports per 1.000 euros, permisos de residència per 750 euros, visats Schengen per 500 euros i permisos de circulació per 350 euros, per la qual cosa s'estimen uns beneficis per a l'organització superiors a 1.000.000 euros.

Les detencions s'han produït a 26 províncies, entre aquestes la de Girona, i se'ls imputen els delictes per pertinença a organització criminal, falsedat documental, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, usurpació d'estat civil i contra la seguretat del trànsit. Els agents han intervingut 71 documents falsos, 4.300 euros en efectiu, diversos dispositius electrònics i documentació diversa. L'operació ha comptat amb la cooperació de la policia turca.

Captació de clients

L'organització criminal s'oferia a través de xarxes socials on publicitaven vídeos exhibint documents falsos per transitar per territori Schengen i així captar clients interessats.

Quan el client contactava amb la xarxa per xarxes socials, li sol·licitaven el seu número de telèfon perquè es posés en contacte amb els fabricants dels documents falsos, els quals estaven instal·lats a Istanbul. Li demanaven per missatgeria instantània les dades personals al client per fer el document i que fes la meitat del pagament a través d'una empresa internacional d'enviament de diners. Quan acabaven la fabricació, li enviaven una foto mitjançant un missatge al telèfon mòbil perquè abonés la resta del pagament i l'enviaven per missatgeria a membres de l'organització ubicats a Espanya en el termini de set dies.

Beneficis superiors al milió d'euros

L'organització criminal estava integrada per membres que es dividien en dues branques d'activitats delictives: una amb funcions de recepció i cobrament de diners als clients a Espanya, majoritàriament d'origen sirià, encara que també d'Algèria, Uzbekistan, Líban, Turkmenistan, Egipte, Líbia, Iraq, Azerbaidjan i el Marroc.

Una altra amb funcions d'enviament de documents falsos a Espanya, composta per persones de nacionalitat Síria i que operaven des del centre de fabricació de documents falsos a Istanbul. Per això hi ha hagut constant intercanvi d'informació i diverses reunions amb la policia turca, assegueren des de la Policia Nacional.

Els falsificadors sirians estaven especialitzats en documents de tota mena, podien reproduir, permisos de residència de països comunitaris per 750 euros, visats Schengen per 500 euros, permisos de circulació per 350 euros i passaports per 1.000 euros. Els agents estimen que han aconseguit introduir a Espanya més de 700 paquets amb documentació falsa, per això l'organització podria haver generat beneficis superiors al milió d'euros.

La Policia Nacional ha fet 90 detencions en 26 províncies. La que hi ha hagut més detencions és Madrid (9), seguit de Huelva (7) i Guipúscoa (6)

També ha intervingut 71 documents falsos, entre els quals hi havia documents d'identitat, passaports, carnets de conduir i permisos de residència d'Espanya (26), França (9), Itàlia (8), Bèlgica (9), Alemanya ( 1), Hongria (10), Països Baixos (1), Suïssa (1), Bulgària (3), Marroc (2) i Algèria (1). 4.300 euros en efectiu, dispositius electrònics -telèfons mòbils, tauleta, càmera fotogràfica- i diversa documentació relacionada amb la investigació.