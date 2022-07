La Costa Brava acumula el 70% dels ofegats en platges de Catalunya

L’estiu a les platges de la Costa Brava està essent negre: acumulen el 70% de tots els ofegaments mortals de Catalunya. El litoral gironí, quan encara falten dos mesos per acaba la temporada de bany, ha patit set morts d’aquest tipus. A tot Catalunya, fins al 22 de juliol, s’han hagut de lamentar 10 víctimes mortals a les platges.

En el cas de la costa gironina, el nombre de víctimes ja suposa el 80% de les que es van produir l’any passat, quan segons les dades de Protecció Civil, va haver-hi nou morts en tota la temporada de bany a la Costa Brava.

D’ofegaments també n’hi ha hagut que no han acabat en mort ja que els serveis de socorrisme i sanitaris han pogut recuperar els banyistes en dificultats.

Del total de víctimes mortals d’aquest estiu -fins al 22 de juliol- se’n pot extreure un perfil: un home de més de 60 anys. De les set víctimes de la Costa Brava, n’hi ha hagut cinc que han estat homes i la resta (2), dones. D’aquests només se n’ha informat de la nacionalitat de cinc i si s’analitzen aquestes, tres són estrangers.

Ofegaments silenciosos

Les persones d’edat avançada són un dels col·lectius que pateix més ofegaments a les platges. Any rere any, els especialistes de Protecció Civil posen èmfasi en la prevenció d’aquests col·lectius ja que sovint pateixen alguna patologia mèdica prèvia i quan entren a l’aigua per refrescar-se, es desplomen i després, pateixen l’ofegament a causa de la malaltia que ja tenien. Són els anomenats «ofegaments silenciosos» perquè normalment, quan es troba el seu cos ja és massa tard ja que no han pogut demanar ajuda. Aquests a més, solen ocórrer en platges on hi ha bones condicions climatològiques i sovint oneja la bandera verda.

Enguany les persones que han mort ho han fet majoritàriament a l’Alt Empordà (5). L’altra comarca amb incidència és la de la Selva, amb dues víctimes mortals.

Juny negre

Quant al mes amb més incidents, el de juny és el que n’acumula més, amb cinc. El juliol -fins al dia 22- n’ha registrat dos.

Pel que fa als municipis, Roses és el que n’acumula més, amb dos. El dia 19 de juny un ciutadà francès de 60 anys va perdre la vida a la platja del Rastrell i el dia 30 del mateix mes, a la platja Nova, una dona de 78 anys i de la mateixa nacionalitat també va morir ofegada tot i els intents dels serveis d’emergència per recuperar-la.

El mateix mes de juny, en aquest cas a Sant Pere Pescador es va haver de lamentar la mort d’un home de nacionalitat alemanya que va perdre la vida mentre es banyava a la platja del Cortal de la Devesa.

El mes de juliol hi ha hagut dos ofegaments fatals més a l’Alt Empordà, el primer -el 15 de juliol- a Empuriabrava. Un home de 75 anys va perdre la vida a la platja d’aquest nucli de Castelló d’Empúries. L’altre cas es remunta al dia 22 i va tenir lloc a la platja Les Muscleres de l’Escala. La víctima va ser un home de 68 anys i de nacionalitat belga.

Dos morts a Lloret

Pel que fa a la comarca de la Selva els dos ofegaments es van produir el 24 de juny a Lloret de Mar i en un mateix incident. En aquests cas, una parella de nacionalitat espanyola de mitjana edat va aparèixer flotant a la zona de la roca d’en Maig. Els cossos van ser localitzats a uns 50 metres de la costa i una embarcació de Protecció Civil els van treure de l’aigua i els van portar a la Cala Canyelles. Un cop allà, els efectius del SEM en van certificar la mort. Aquell dia onejava bandera groga al litoral de Lloret.

Durant aquest 2022 a tot Catalunya han perdut la vida 10 persones a les platges. D’aquestes, a part de les set gironines, n’hi ha tres que han tingut lloc a Gavà, Montorig i Cambrils, segons Protecció Civil.

La meitat dels medis aquàtics

En total en els medis aquàtics de les comarques gironines s’han registrat nou víctimes mortals des de principis d’estiu -fins a 22 de juliol-. D’aquestes, set s’han produït a les platges de la Costa Brava i les altres dues han tingut lloc en una piscina i en un riu.

Aquestes nou ofegaments són la meitat de tots els registrades en medis aquàtics de Catalunya. Segons Protecció Civil, han perdut la vida un total de 18 persones -10 en platges; set en piscines i un en un riu- en aquest mateix període estival.

Els casos gironins que no són banyistes de platges fan referència a un nen de 14 anys que va perdre la vida el dia 20 de juny ofegat en una gorga del riu Fluvià. El cas va saltar pels volts de les quatre de la tarda, quan un grup de joves va localitzar el cos del noi surant a l’aigua. Arran dels fets van alertar el telèfon d’emergències 112 i ràpidament s’hi van desplaçar els efectius d’emergència. La Unitat Aquàtica dels Mossos va fer l’extracció del cos de l’aigua cap a les vuit del vespre i el forense en va certificar la mort poc després. A més del cos del jove a lloc s’hi van trobar unes sabates esportives i altres objectes de l’adolescent a la riba del Fluvià.

A les comarques gironines també hi ha hagut ja un ofegament mortal en una piscina. Es va produir el dia 17 de juny en una piscina particular de l’Escala. Una dona de 80 anys va morir cap a tres quarts de vuit del vespre per causes que es desconeixen.

El 28 de juny també es va produir un altre ofegament en una piscina que va deixar un nen de 18 mesos en estat crític. Va ser al vespre en una piscina particular a Riudarenes.

157 persones morts a Catalunya

Ahir, 25 de juliol, precisament es va celebrar és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments per l’Organització de les Nacions Unides, que enguany vol contribuir a donar a conèixer el risc d’ofegar-se a què tothom està exposat i la necessitat de reforçar les mesures per prevenir-ho amb el lema «Tothom pot ofegar-se, a ningú hauria de passar-li».

Cada any moren unes 360.000 persones ofegades a tot el món i la meitat d’aquestes víctimes mortals són infants i joves de menys de 25 anys. Al conjunt de la Unió Europea es registren unes 6.000 defuncions per ofegament cada any. Dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses mostren que 157 persones van morir ofegades a Catalunya entre 2019 i 2021. El 82,8% d’aquestes defuncions es van produir entre homes (130 casos) i el 17,2% restant (27 casos) entre dones. Un 12,7% dels ofegaments mortals es van produir entre infants i adolescents de 0 a 20 anys, i gairebé la meitat (48,4%) entre persones de més de 60 anys.

Un 61,1% dels ofegaments mortals (96 casos) es van produir a platges o altres aigües naturals, mentre que els ofegaments a piscines van representar el 15,9% de les defuncions. Els ofegaments mortals a piscines van representar el 57,1% dels ofegaments d’infants fins a 10 anys.