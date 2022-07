Els boscos gironins són els més sensibles a la sequera de tot Catalunya, segons apunta el Mapa de Vulnerabilitat dels Boscos. A més a més, tal com indica aquesta eina creada per l’equip científic CREAF, la Garrotxa és la comarca catalana més sensible, amb fins a un 50% dels boscos en situació de vulnerabilitat alta, seguida pel Ripollès, l’Alt Empordà i la Selva. Això passa, asseguren, perquè les masses forestals més afectades per un episodi greu de sequera són aquelles en què els arbres han crescut en condicions climàtiques més favorables i estan menys adaptats a la sequera.

Segons aquest centre de recerca públic dedicat a l’ecologia terrestre i a l’anàlisi del territori, «la situació no millorarà si no plou de manera abundant a les zones afectades per la sequera». De fet, l’onada de calor s’ha combinat amb el juny més càlid des del 2003 segons el Servei Meteorològic català, i, en la «immensa majoria del territori», declaren, ha plogut menys de la meitat de l’habitual en aquesta època de l’any.

Amb tot, l’equip del CREAF anima a la ciutadania a participar del projecte «Alerta Forestal». «Aquesta plataforma permet notificar a través d’una aplicació mòbil i una pàgina web fotografies dels paisatges naturals afectats per la sequera», detallen en un comunicat.

A més, aquestes dades expliquen que es complementaran amb les del DEBOSCAT, un projecte impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que durà a terme al setembre el seguiment de l’estat dels boscos a tot Catalunya i recollirà les dades aportades pel cos d’Agents Rurals que col·labora en aquest exhaustiu control. Així, segons els científics, la participació ciutadana pot ser «clau» per seguir els efectes de la sequera en temps real.

«La sequera està afectant el creixement dels arbres, la capacitat d’emmagatzemar carboni i l’estat de salut en general. Per això, ara més que mai, és important que la gent participi a Alerta Forestal i ens ajudi a tenir un bon seguiment de l’estat de salut dels boscos catalans i un registre exhaustiu de les zones afectades per alguna de les cinc alertes disponibles al projecte, entre elles, la sequera», va explicar Mireia Banqué, tècnica de recerca del CREAF i coordinadora d’Alerta Forestal.

Un impacte desigual

Tot i que les altes temperatures i la manca de pluges s’estiguin donant a gairebé tot Catalunya, l’impacte de la sequera no serà necessàriament uniforme. Un bosc serà més o menys resistent segons les condicions climàtiques que hagi hagut de suportar al llarg de la vida. En aquest sentit, expliquen que esdevé especialment rellevant l’anomalia de la precipitació, que indica la diferència entre la precipitació actual i el valor mitjà històric per a aquesta època de l’any.

«Fins ara, les zones on veiem més decaïment és on hi ha més anomalia, és a dir, on normalment plou molt i algun any en concret plou poc. Per exemple, el 2016, un any especialment sec, vam veure que el 72% de les hectàrees de nova afectació per sequera que registrem a DEBOSCAT es donaven a zones on havia plogut entre un 0 i un 50% respecte a la mitjana climàtica», va afirmar Banqué. I va afegir: «Les anomalies de l’estiu no són determinants per si mateixes, però sí que són un factor important que cal tenir en compte».

A més, apunten que hi haurà una afectació diferent segons l’estructura i la composició del bosc, ja que els boscos més densos estan més estressats perquè l’aigua disponible s’ha de repartir entre més arbres.