Tecnologia puntera per detectar l’estrès laboral en un simple gest

Segons dades de l’OMS, la salut mental té un efecte substancial en totes les àrees de la vida, i l’àmbit laboral no n’és una excepció. Els problemes de salut mental al lloc de feina estan associats a un augment de l’absentisme dels professionals, taxes de productivitat menors i costos, directes i indirectes, superiors. Amb aquest context, cada vegada són més les companyies que s’adonen que el benestar emocional dels treballadors va lligat a una bona gestió, que resulta satisfactori per a totes les parts.

Des de l’esclat de la pandèmia, han ressorgit moltes conductes que s’havien normalitzat i que suposen un problema de salut mental. De forma paral·lela, s’han impulsat moltes iniciatives emergents que donen suport a les empreses a l’hora de detectar problemes emocionals dels treballadors. Malgrat tot, n’hi ha una de gironina que s’ha diferenciat de la resta a través d’una tecnologia puntera.

Es tracta d’Emocional.co, companyia fundada aquest any pels emprenedors Pedro J. Espinosa (l’Escala, 1996) i Aniol Hervàs (Camallera, 1995), que recentment ha guanyat el premi a la millor startup de Relacions Públiques d’Espanya. El projecte ofereix una plataforma basada en la intel·ligència artificial, que és capaç de detectar l’estrès i la síndrome del treballador cremat (burnout) a partir de la comunicació no verbal en vídeotrucades i va dirigida a empreses que volen conèixer l’estat emocional dels treballadors.

De forma més concreta, un programari s’instal·la en plataformes com per exemple el Teams o Meet, i pot detectar l’estat emocional dels treballadors a través de simples gestos, tant de la cara com altres parts del cos. «Hi ha uns patrons establerts que estableixen quin nivell d’estrès pot patir una persona», expliquen Hervàs i Espinosa.

Oferiment personalitzat

Un cop detectats els patrons de malestar a través de la visualització de diversos vídeos -tot i que a la llarga els emprenedors es fixen l’objectiu d’obtenir un retrat emocional de cada persona amb un sol vídeo de curta durada o una simple fotografia-, un equip de psicòlegs donen recomanacions personalitzades tant a recursos humans com a l’empleat perquè prenguin mesures preventives que redueixin la probabilitat de patir estrès laboral o síndrome de burnout per tal de maximitzar el seu benestar.

La plataforma va dirigida a empreses que volen conèixer l’estat emocional dels treballadors i, actualment, ofereixen el servei a trenta companyies de cinc països diferents: Espanya, Xile, Colòmbia, Equador i Argentina. El principal repte és arribar a grans multinacionals i admeten que, recentment, han rebut una ronda de finançament de 400.000 euros per part de diversos inversors que els ajudarà a assolir els seus objectius.

Tant Espinosa com Hervàs admeten que arribar fins aquí «no ha sigut fàcil». Prèviament van fundar Synaptico, una empresa que oferia contingut per a joves a través d’un canal d’Instagram, amb consells de caire emocional. «Ens vam adonar que el 67% de consultes eren per estrès laboral o burnout, i va ser quan vam decidir que havíem de crear alguna eina de suport més especialitzada», expliquen. Després d’entrebancs per trobar inversió, la línia estatal de finançament Enisa els va acabar de donar l’impuls, a més de reconeixements d’àmbit nacional i estatal que els va ajudar a despuntar.