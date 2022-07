Hipra investiga una vacuna contra un virus respiratori comú en nens

L’aposta de la farmacèutica Hipra per la salut humana és ferma. Des que va començar a investigar la vacuna de la covid-19, ara fa dos anys, ha anat fent passos per enfortir aquest vessant, sense deixar de banda la salut animal. L’any passat, va adquirir l’empresa biotecnològica GoodGut, dedicada a la investigació i desenvolupament de proves diagnòstiques per a malalties digestives, amb l’objectiu de prevenir-les i, des de fa uns mesos, la farmacèutica està investigant un vacuna contra el virus sincicial respiratori, tal com va avançar ahir la responsable d’Investigació i Desenvolupament de la multinacional d’Amer, Èlia Torroella, en una presentació organitzada amb l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut, a Madrid.

El virus sincicial respiratori (VSR) és un virus molt comú que ocasiona símptomes lleus similars als del refredat en els adults i en els nens. Pot ser més sever en els nadons, especialment aquells que són en certs grups d’alt risc. De fet, és el responsable del 75% dels casos de bronquiolitis diagnosticats durant el període epidèmic, és a dir, d’octubre a abril. La bronquiolitis aguda és una infecció del tracte respiratori inferior habitual en infants més petits de dos anys.

D’altra banda, Torroella va explicar ahir que «a partir de l’any que ve, ens reunirem amb grups d’investigació de diversos hospitals per conèixer les necessitats actuals i, així, poder desenvolupar noves vacunes». D’aquesta manera, la continuïtat en la investigació de la salut humana és clara.

Mentrestant, però, va insistir que ara el més important és centrar-se en la vacuna de la covid-19 amb l’impuls de més assaigs, a l’espera de l’autorització definitiva de l’Agència Europa del Medicament (EMA) per poder comercialitzar-la.

Assaig en nens a la tardor

Un dels assaigs principals previst de cara a l’octubre és el que es farà a nens i adolescents de menys de setze anys. Concretament, quan es rebin les autoritzacions pertinents, se’n faran un total de quatre en la població més jove. A més, tal com s’havia dit anteriorment, de cara al setembre es testarà la vacuna com a quarta dosi. L’objectiu és avaluar la seguretat i la resposta immunològica d’una quarta dosi de reforç. A l’assaig hi participaran un total de 200 persones voluntàries procedents de 10 hospitals d’Espanya. D’aquests participants, la meitat han rebut anteriorment dues dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech més una dosi de la vacuna d’Hipra. L’altra meitat haurà rebut tres dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Finalment, respecte a l’estudi de la població adulta amb condicions immunosupressives, ja s’ha testat la meitat dels 400 participants, tenint en compte que l’assaig va començar el juny.

D’altra banda, Torroella va dir que s’ha registrat una elevada immunitat en les persones vacunades al cap de sis mesos i que els efectes secundaris que provoca són molt lleus. També destaca la «versatilitat» del vaccí per adaptar-se a les noves variants i l’alta capacitat «neutralitzant» que ofereix a les que hi ha actualment. La farmacèutica, a més, està treballant en nous prototips i en monodosis de cara al primer trimestre del 2023. «Logísticament, els productes monodosis presenten molts avantatges, per tal d’evitar que es perdin dosis».

Els estudis s’estan fent mentre Hipra està a l’espera que l’EMA autoritzi la vacuna per poder-la comercialitzar. Torroella va admetre ahir que esperaven la validació de cara al maig o juny, però les condicions «han canviat». La directora d’I+D d’Hipra va admetre que el procés ha estat més llarg del previst inicialment però va dir que això era «normal» perquè durant la pandèmia les situacions han anat canviant i els requisits establerts, també. «La setmana passada ens van reunir amb l’Agència Europea del Medicament, ja sabem el que volen i estem treballant per donar-los totes les dades», va assegurar. De totes maneres, esperen formar part de la campanya de vacunació aquesta tardor.