L’il·lustrador Tavi Algueró i el pintor i escultor Àngel Rigall han estat escollits per fer el pregó de les festes del Tura d’aquest 2022. Algueró i Rigall són els autors de prop d’una vuitantena de figures de la faràndula, que són tan característiques del municipi, formada per: els Gegants, el Cap de Lligamosques, els Cavallets i els Cabeçuts. Els dos pregoners van crear, a principis de la dècada dels 90, el primer element de la faràndula, el Porc i el Xai, per encàrrec de la Penya AOAPIX. Les seves últimes creacions són la geganta Talena i dos capgrossos de Sant Jaume de Llierca.

A més, en el currículum dels dos artistes també hi formen part la Cabreta del Cornamusam, la rèplica del Pollastre, de l’àliga nova de Sant Ferriol o la del Conill, a més dels Ratolins de Bonavista, els gegants de Sant Cristòfor i Mas Bernat, i el Santonegro, entre moltes altres figures. L’alcalde Pep Berga va explicar que «per la importància que té la faràndula per la ciutat i per tot el que representa hem volgut encarregar el pregó a dues persones que fa més de 30 anys creen, recuperen i renoven peces del bestiari». Berga va afegir que «serà l’oportunitat de continuar reivindicant la nostra faràndula i també els seus creadors, balladors i a tothom que s’hi dedica». El pregó de Algueró i Rigall, que donarà el tret de sortida de les Festes del Tura, s’anunciarà el dimecres 7 de setembre en el balcó de l’Ajuntament d’Olot. Les festes, que s’allargaran fins el diumenge 11, recuperaran el format habitual d’activitats gratuïtes al centre de la ciutat. Properament, es donaran a conèixer els detalls. El primer que es descobrirà serà el cartell en una presentació que tindrà lloc el dijous 4 d’agost a les set de la tarda a l’Hospici. Tavi Algueró s’ha focalitzat en la diversificació artística, incidint en diversos àmbits creatius. Amb unes aptituds que han permès ampliar i potenciar el coneixement de les tècniques a través de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot de la qual és el director. Àngel Rigall és professor de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot. Des de ben jove es va apuntar a classes de dibuix i escultura a l’escola de Belles Arts d’Olot. Va formar-se a la Llotja de Barcelona i a l’actual Escola d’Art d’Olot on va titular-se com a Tècnic Superior amb Arts Aplicades a l’Escultura.