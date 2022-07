Turisme Garrotxa impulsa un programa per captar turisme de proximitat i internacional. Per a fer-ho, s’ha editat el primer catàleg amb propostes d’un dia de durada per al públic de proximitat i s’ha reeditat, alhora, el catàleg adreçat als operadors turístics, que porta per títol «Experiències Garrotxa Incoming».

En concret, segons l’entitat, que està integrada per representants del sector turístic privat i públic de la Garrotxa, el catàleg «Experiències d’un dia» recull un total de 58 propostes impulsades per les empreses del Servei d’Innovació i Producte de Turisme Garrotxa. Són activitats, detallen, que els visitants tindran disponibles durant tot l’any i que estan relacionades amb la natura, la cultura, la gastronomia, la salut i el benestar, així com amb la iniciativa «Reunions entre volcans», destinada a acollir congressos, convencions i altres esdeveniments a la ciutat d’Olot. Turisme internacional Pel que fa a la reedició del catàleg «Experiències Garrotxa Incoming», expliquen que s’ha convertit en el recurs principal que l’Associació utilitza en accions de comercialització i «networking» per donar a conèixer la comarca entre els agents emissors. En particular, inclou onze paquets turístics d’entre tres i set dies de durada que principalment es basen en activitats que permeten interpretar la natura, la cultura, la gastronomia i els productes locals. Aquests paquets estan integrats per allotjaments, restaurants i empreses d’activitats membres del Servei d’Innovació i Producte, i comercialitzats per l’agència receptiva Trescàlia, que, a més d’actuar com a «incoming», és a dir d’agència experta i coneixedora del territori que pot personalitzar els paquets d’acord amb la necessitat de l’operador internacional, també està acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. En aquest cas, el catàleg recull, entre altres, els següents paquets: Els secrets de les vies verdes, Assaboreix la Garrotxa, Ermites romàniques de la Garrotxa o La fauna i flora dels Parcs Naturals. A més, inclou les experiències Un estiu d’aventures, Pura natura, Volcans a l’ombra i Sabors autèntics.