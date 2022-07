La Garrotxa acollirà una prova pilot per formar i "potenciar" els jutges de pau en la mediació de conflictes entre veïns. Tot i que aquesta és, precisament, una de les funcions que tenen, als municipis petits hi ha molt desconeixement al voltant d'aquesta figura i sovint, o bé s'acudeix a l'alcalde o alcaldessa o bé directament als tribunals. El director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona, Albert Ballesta, diu que, de fet, la mesura també ha de servir per descongestionar els jutjats. Els 20 jutges de pau que té la comarca participaran en unes jornades de formació aquesta tardor de la mà del Centre de Mediació de Catalunya i la intenció és estendre-la a altres zones del país.

Són els grans desconeguts però tots els municipis sense jutjat de primera instància i instrucció, és a dir, els més petits, en tenen un. Es tracta dels jutges de pau, que depenen Justícia i tenen dues funcions principals. Per una banda, el registre civil a través del qual es tramiten casaments, defuncions o naixements i, per l'altra, la "mediació". Ara, però, aquesta figura està en perill per una llei estatal i el Departament de Justícia ja ha anunciat que vol blindar-los.

En aquest context, la Garrotxa acollirà aquesta tardor la primera prova pilot de Catalunya per formar aquestes persones i potenciar la seva actuació en la resolució de conflictes. "No n'hi ha prou amb la bona voluntat, que la tenen tota, sinó que ens cal donar-los eines", ha afirmat Ballesta. En aquest sentit, juntament amb el Centre de Mediació de Catalunya i l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, es tiraran endavant unes jornades formatives.

"Una de les seves tasques és la mediació, però sovint la gent acudeix a l'alcalde o alcaldessa i, és clar, si ningú pica a la seva porta...", ha admès Ballesta. Per això a l'acte de presentació d'aquest dijous que s'ha fet a Olot, també s'ha convidat als alcaldes de la zona. "Ells han de ser els prescriptors per derivar els veïns als jutges de pau", ha afegit.

La mesura, alhora, hauria de contribuir "ni que sigui en part" a descongestionar uns jutjats ja de per si molt col·lapsats. "Nosaltres pensem que és una figura molt important, que a Catalunya té molta rellevància i lluitarem perquè no desapareguin", ha insistit Ballesta.

De moment, la prova es farà a la Garrotxa però la intenció és estendre-la a altres punts si funciona. "Per les característiques que té la comarca, amb molts municipis petits, era un lloc adequat per fer-ho", ha remarcat.

Els grans desconeguts

Entre els assistents, hi havia el jutge de pau de Santa Pau, Carles Ramon, que fa quatre anys que exerceix el càrrec. Ramon admet que una de les funcions és la mediació però que en el temps que porta ocupant aquest lloc, només ha hagut de fer-ho en quatre o cinc ocasions. També admet que en un poble petit, tothom es coneix i sovint és complicat gestionar-ho.

La Maria Rosa Turrado, jutgessa de pau de Riudaura, també ho veu així. Ella no fa ni un any que ocupa el càrrec però creu que li serà més fàcil fer-ho perquè viu als afores i no coneix gaire veïns. "Penso que puc ser més imparcial", assegura. "Em sembla molt interessant la formació que volen fer. Jo per sort en aquest temps no m'he trobat cap conflicte", afegeix. En aquest sentit, reconeix que moltes vegades, per desconeixement, la gent acudeix a l'alcalde o alcaldessa de torn.