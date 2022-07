L’hospital Santa Caterina ha implantat un protocol amb què es millora la recuperació de les dones que tenen el seu fill o filla per cesària programada, no urgent, i la vivència de tot el procés de part, tant de la mare com de la seva parella, garantint els estàndards de seguretat tant materns com neonatals. Es tracta del protocol ERAS.

En general, els Programes ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) o Programes de Rehabilitació Intensificada consisteixen en l’aplicació d’una sèrie de mesures i estratègies als pacients que seran sotmesos a un procediment quirúrgic, amb l’objectiu de disminuir l’estrès i els riscos derivats d’una intervenció quirúrgica, i així aconseguir una millor recuperació. Concretament, els protocols ERAS aplicats al part mitjançant cesària tenen especial importància ja que la majoria de dones que tenen el seu fill o filla per cesària són persones joves, en bon estat de salut i, per tant, amb un major potencial per a una recuperació ràpida.

El nou protocol del Santa Caterina, elaborat pels serveis de Ginecologia, Anestesiologia i Pediatria de l’hospital, es desplega en tres fases: abans de la cirurgia, durant la cesària i la recuperació després de la cesària. La fase inicial, abans de la cesària, es focalitza en informar de forma detallada a la mare i la parella amb l’objectiu d’implicar-los en el procés. També s’incorporen una sèrie de mesures més clíniques com ara la reducció de les hores de dejú i l’administració de fàrmacs sedants a la mare.

La cesària pro-vincle

La segona fase té a veure amb la intervenció i amb la instauració de l’anomenada cesària pro-vincle, que permet una vivència més plaent de tot el procés del part.

La cesària pro-vincle consisteix en l’aplicació d’una sèrie de mesures per fomentar el vincle de la mare, la seva parella, i el nadó, i s’ofereix a les pacients en els casos de cesàries programades, no urgents, i en gestacions de baix risc, amb la garantia de seguretat de la mare i el nadó. A la pràctica, es tradueix en com s’organitza la intervenció, com es prepara el quiròfan perquè el moment sigui el màxim d’amable possible, i sobretot, en com la pacient i la seva parella participen del procés per afavorir aquest vincle.

Es promou un ambient tranquil. S’intenta reduir al màxim els estímuls acústics i visuals de dins el quiròfan i s’ofereix la possibilitat de posar música de fons. S’organitza el quiròfan de manera que tant la mare com la parella poden veure néixer el nadó, i rebre’l directament afavorint el contacte pell amb pell des del primer moment. També es retarda el pinçament del cordó umbilical amb l’objectiu de reduir el risc d'anèmia neonatal. El “pell amb pell” aporta beneficis a nivell matern i fetal, ja que millora la transició a vida extrauterina, augmenta la contractilitat uterina, afavoreix lactància materna i redueix l’ansietat i la depressió post-part.

En tot moment es mantenen els principis d’asèpsia, canviant els llençols quirúrgics i els guants dels professionals sanitaris que estan atenent el part, un cop s’ha lliurat el nadó a la mare.

Finalment, la fase de recuperació després de la cesària es realitza a sala de parts, amb la finalitat d’oferir un espai més íntim. A les poques hores la mare, la parella i el nadó passen a la planta d’hospitalització on s’intenta optimitzar al màxim la bona recuperació de la mare, afavorint la mobilització precoç i potenciant l’inici de la ingesta oral. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir els dies d’estada a l'hospital, de cinc dies a 72 hores o menys, en segons quins casos.

Una tercera part dels parts de Girona

L'assistència obstètrica a l'Hospital Santa Caterina està basada en la informació a la dona al llarg de tot el procés de l’embaràs, una bona comunicació, i en la recerca de la major naturalitat del part, quan és possible, sobre la base de l'evidència científica, amb l'objectiu d'obtenir un alt nivell de satisfacció dels futurs pares. El sistema de treball implantat al llarg dels anys ha permès l’hospital obtenir uns bons resultats obstètrics i perinatals.

Els motius principals pels quals s’indica una cesària electiva o programada són en un 47% perquè el nadó ve de natges o en posició transversal, en un 38% perquè la mare ja ha tingut dues cesàries o cirurgia uterina prèvia, en un 13% a causa d’una placenta prèvia, corresponent el 2% restant a altres motius.

L’any 2021, l’Hospital Santa Caterina va atendre 1.061 parts, 186 dels quals van ser cesàries. Un 29% d’aquestes van ser programades o electives i la resta urgents.

L’àrea d’influència de l’Hospital Santa Caterina és el Gironès i la Selva interior, però cada any un nombre important de dones procedents de tot Catalunya sol·liciten tenir el seu fill al centre del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Concretament van ser 347 dones a l’any 2021, xifra que representa un 32,7% sobre el total de parts atesos.