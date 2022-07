L'any 2020, després d’una tasca de sensibilització per part de SOS Costa Brava, es va aconseguir l’aprovació de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral que en concreta la constitució. El pas definitiu per a la creació del Conservatori del Litoral es va assolir amb els acords dels pressupostos de la Generalitat pel 2022, que inclouen, en un punt específic, la dotació del pressupost necessari per a la seva creació a la segona meitat del 2022.

El repte radica, segons SOS Costa Brava, en «com es concretarà aquest projecte perquè serveixi realment per a salvaguardar aquells sectors del litoral català que no han quedat preservats per les figures urbanístiques vigents i que estan classificats com a urbanitzables en el planejament urbanístic». La Generalitat ja ha iniciat un procés participatiu per a parlar-ne però l’entitat considera necessari complementar-ho amb una jornada pròpia per poder aprofundir més en el tema. Degut a això, SOS Costa Brava ha organitzat per demà, divendres 29 de juliol, la segona jornada del Conservatori del Litoral a Girona. L’entitat ha convocat als alcaldes i regidors dels municipis de la Costa Brava, a funcionaris relacionats amb la creació del Conservatori del Litoral, i també a totes les persones interessades en el tema. L’objectiu d’aquest debat és el de fer que la creació de l’Ens sigui «el millor possible». La jornada començarà a les quatre de la tarda a l’Auditori Josep Irla de Girona i finalitzarà a les nou de la nit. En primer lloc es plantejaran els punts claus a tenir en compte de la mà de «reputades personalitats de la lluita mediambiental del món periodístic, científic o tècnic per a crear entre totes una contextualització polièdrica i complexa del tema». Després d’una pausa se celebrarà una Taula Rodona «Com ha de ser el Conservatori del litoral de Catalunya». La jornada acabarà amb la intervenció del públic assistent perquè pugui fer la seva aportació i donar el seu punt de vista. També podrà realitzar preguntes als membres de la taula rodona. La voluntat de construir un Ens com el Conservatori del Litoral ja es trobava en el punt quatre de l’estatut de SOS Costa Brava. El nom procedeix de l’Ens públic creat el 1975 a França i que ha sigut la inspiració per a les reivindicacions de l’entitat ecologista catalana.