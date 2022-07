L’Ajuntament d’Olot va aprovar ahir per unanimitat al Ple fer front a l’emergència climàtica amb l’aposta de crear una xarxa de refugis climàtics. La iniciativa va sorgir d’una moció presentada per la CUP en què demanava «caminar cap a una ciutat termorregulada».

El portaveu del grup municipal, Jordi Gasulla, va considerar que és «essencial aconseguir que Olot sigui un municipi resilient, capaç d’adaptar-se a la nova realitat, tant a l’estiu (ampliant la vegetació urbana, generant espais d’ombra i optimitzant el consum d’aigua), com a l’hivern (aprofitant l’energia del sol i millorant els sistemes d’aïllament i climatització)». Per aconseguir-ho, aposten per constituir una comissió per treballar en un Pla de Mesures més ampli.

El regidor de Medi Ambient, Serveis Urbans i Esports, Aniol Sellabona, va destacar que «s’ha de fer feina en l’àmbit urbanístic, crear serveis que donin respostes a noves necessitats i, finalment, repensar serveis actuals, com per exemple modificar calendaris en casos com l’obertura de piscines o adaptacions d’altres espais».

Gestió d’infraccions externa

D’altra banda, el ple també va aprovar, en aquest cas amb els vots a favor del govern juntament amb Esquerra, externalitzar el servei de col·laboració, assessorament i gestió d’infraccions de trànsit, aparcament amb control horari i sancions governatives. La regidora d’Hisenda, Montserrat Torras, va explicar que l’Ajuntament no podia continuar assumint el servei i que no s’havia pogut delegar a Xaloc. El PSC i la CUP van rebutjar la proposta.

Finalment, entre els altres punts més destacats, hi ha l’aprovació d’actuacions de millora a la plaça Major, en què només es va mostrar a favor el govern format per Junts perquè la resta de partits consideraven que no era «prioritària» i la dissolució i liquidació de la Fundació Museu dels Sants que, a partir d’ara, dependrà de l’Ajuntament.