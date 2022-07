Els alcaldes del Pirineu estan satisfets pel fet que la Generalitat decidís tirar endavant una nova proposta per a una candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira va celebrar que la candidatura «no s’hagi quedat en un calaix» perquè «Catalunya té prou solvència per tirar endavant el projecte». Malgrat tot, reclamava que «s’escolti més al Pirineu, perquè encara és un projecte que es fa sense comptar amb el territori». També va demanar al Govern que «concreti», perquè «s’ha parlat del projecte però no de dates».

Piñeira celebra que les proves d’esquí es puguin fer a la Molina-Masella però reivindica que Puigcerdà aculli alguna prova de gel, «per tradició de pràctica esportiva, per sostenibilitat, per clubs que competeixen al màxim nivell i per instal·lacions esportives». En aquest sentit, va recordar que a Puigcerdà tenen la pista de gel més gran de tot Catalunya i per tant aspiren a acollir proves de gel «i més ara que ja no aniran proves a l’Aragó».

Igual que Piñeira, l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, s’alegra de que el Pallars Sobirà tingui presència en els Jocs i compti amb Espot, però alhora està decebut perquè la comarca només acollirà una prova quan «5 estacions d’esquí de les 11 que hi ha a Catalunya estan al Pallars Sobirà». Considera que «només una prova en aquesta comarca és insuficient».

Per un altre costat, l’alcalde d’Espot (Pallars Sobirà), Josep Maria Sebastià, va destacar la trajectòria de l’estació del municipi i assegura que acollir la competició situaria Espot en el «mapa olímpic». L’alcalde de Vielha i síndic d’Aran en funcions, Juan Antonio Serrano, va reiterar l’opinió de l’Aran a favor de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern 2030. Va demanar al Govern «fermesa i ganes» a l’hora de tirar-la endavant i va assegurar que trobarà plena «predisposició» de la Val d’Aran per aconseguir-ho. L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, es va expressar en la mateixa línia i va dir que «si el projecte olímpic s’acaba materialitzant, serà una bona notícia». Bruguera ha volgut remarcar que els Jocs acceleraran inversions que el Pirineu ja fa temps que demanda.

Tot i l’alegria d’alguns alcaldes del Pirineu sobre aquesta proposta dels Jocs Olímpics d’hivern, hi ha altres col·lectius que continuen oposant-s’hi frontalment.

STOP JJOO és una plataforma contra la candidatura olímpica dels Jocs de 2030 que va criticar el fet que el Govern continuï destinant recursos públics, ara en una candidatura olímpica catalana, que es va presentar dijous passat a Barcelona. Considera que és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu i que s’està fent amb secretisme

La plataforma lamenta «l’obstinació» d’ERC i Junts «en un projecte que només respon als interessos de lobbys i patronals, que condemna a continuar depenent d’un model esgotat i injust per a la gent del Pirineu i que només és una menjadora de recursos públics».

STOP JJOO exigeix que el Govern, la consellera Vilagrà, convoqui la consulta que va suspendre i que es paralitzin els tràmits de la candidatura fins que els veïns del Pirineu no puguin decidir.

La plataforma també demanavs que davant «la greu situació d’emergència social, econòmica i climàtica que viu el Pirineu i que s’està fent palesa amb una greu sequera i un elevat risc d’incendi forestal» que obrin un nou cicle «urgent» en la direcció contrària, per «fer territoris resilients i dotar-los dels serveis perquè la gent del Pirineu pugui viure amb els mateixos drets que la resta».