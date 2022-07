SOS Costa Brava va celebrar ahir una jornada de formació i debat a l’Auditori Josep Irla de Girona sobre el Conservatori del Litoral, el que ha de ser la concreció de la Llei de protecció i ordenació del litoral que es va aprovar l’any 2020. Aquest Conservatori, segons l’entitat, haurà de treballar per tal de «salvaguardar» aquells sectors de la costa que no han quedat preservats.

«La jornada ha estat un èxit. Estem satisfets perquè ha vingut molta gent i estem convençuts que el Conservatori del Litoral serà una realitat com a màxim d’aquí a un any», va expressar el portaveu de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.

Segons el portaveu de SOS Costa Brava, «les sinergies amb la Generalitat són positives», però, malgrat tot, l’entitat no vol que el Conservatori es «dilueixi» en l’Agència de la Natura i reclama fer un pas més i establir per Llei aquest organisme, mentre que el Govern aposta per fer-ho a través d’un decret. «Si es fa així, el finançament del Conservatori dependrà de la política de cada Govern», va dir de Ribot.

Per part del Govern, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, va assegurar que el més important és tenir una estructura «eficient» i «duradora». Per Vilahur, «el com s’ha de fer tenint en compte la realitat de tot el país i no només d’una part del territori». Al seu torn, el director general de Polítiques de Munyanta i Litoral, va comprometre’s a «lluitar pel finançament» del Conservatori en els pròxims pressupostos.

En el conjunt de la jornada, SOS Costa Brava va posar èmfasi en apostar pel model francès i no per l’estructura que té plantejada la Generalitat. «El Govern vol diluir el Conservatori amb l’Agència de la Natura i, en canvi, en el model francès, aquest és un òrgan independent i amb un pressupost molt important».

En aquest sentit, tal com va explicar de Ribot, des de l’entitat reclamen l’assignació del 50% de la taxa turística referent al litoral, tal com disposa el Conservatori francès en relació a la taxa d’embarcacions. «Només això ja ens garantiria 11,5 milions d’euros a l’any. És un bon començament i és el mínim que podem exigir», va afegir.

La jornada, que va durar tota la tarda, va començar amb ponències individuals sobre diferents temàtiques i va acabar amb una taula rodona. Alguns dels formadors van ser el periodista Andrés Rubio, Arnault Raves, qui va parlar del cas francès, la biòloga Purificació Canals i, finalment, Eduard de Ribot, advocat i portaveu de SOS Costa Brava.

Ribot, a més, va conduir la taula rodona que va tractar com ha de ser el Conservatori del litoral de Catalunya. En aquesta hi van participar els directors generals encarregats de la creació del Conservatori, Marc Vilahur i Jesus Fierro; la membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Purificació Canals; Cristina Sànchez, de la Xarxa per a la Conservació de la Natura; l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí; i finalment, l’arquitecte Josep Ferrés.

«Cal actuar immediatament»

«S’ha d’aturar immediatament la destrucció de les 13 hectàrees de la pineda de Platja d’Aro o la destrucció de les muntanyes de Begur», va demanar Eduard de Ribot. «L’emergència climàtica i la destrucció urbanística del litoral fan que hi hagi d’haver un organisme independent», va constatar.