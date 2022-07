Augmenten els casos de tràfic de persones i explotació sexual

La Creu Roja ha detectat un augment de casos de tràfic en les seves actuacions aquest any, en què les seves xifres d’atenció fins ara ja superen les de l’any 2021. En el que portem d’any, ja ha atès 830 persones que han estat víctimes del tràfic de persones i explotació sexual. En el cas de les comarques gironines, entre gener i juliol, ha donat suport a 14 víctimes provinents de Nigèria, Bulgària, Veneçuela, el Marroc, Ucraïna i també una ciutadana espanyola. Malgrat que es tracta del segon delicte més lucratiu a nivell internacional, la policia desconeix la xifra real de víctimes i de xarxes que operen a Catalunya, ja que hi ha una gran «xifra oculta» o «xifra negra».

Les víctimes de tràfic per explotació sexual acostumen a ser en la seva majoria dones, de països de l’Àfrica subsahariana, que són impulsades a viatjar a Europa sota l’engany d’una feina legal i la promesa d’obtenció de papers. En les víctimes de tràfic per explotació laboral o per cometre una activitat delictiva, el gènere no té un pes tan específic.

Elvira Espona, del programa de la Creu Roja a Girona, explica que van començar a treballar l’agost de l’any passat i que els casos que atenen arriben de diferents bandes. «Col·laborem molt amb una unitat específica de la Guàrdia Civil, però també fem formació, per exemple en hotels que han acollit refugiats ucraïnesos, als quals donem pautes per poder detectar casos de tràfic de persones».

Per a la Creu Roja, la tracta és una vulneració de Drets Humans que, ubicant la persona al centre de qualsevol actuació, requereix respostes coordinades locals i globals. La majoria de persones en situació de tracta són dones migrants. Entre la feina que fa la ONG hi ha l’acompanyament a la víctima, la formació per a la detecció i assistència especialitzada, o la sensibilització respecte a aquest problema. Llei Integral de Lluita contra la Tracta que contempli totes les persones (adultes i menors) que travessen per aquestes situacions en qualsevol mena d’explotació. Segons la seva opinió, cal reforçar les mesures de protecció, incloent-hi especialment les persones més vulnerables, entre les quals hi ha moltes persones en situació irregular.

«Les diferents crisis migratòries, originades des de conflictes armats a situacions sobrevingudes pel canvi climàtic, entre moltes altres causes, expulsen moltes persones dels seus territoris; per això, es fa imprescindible facilitar que puguin migrar en condicions dignes per arribar a llocs segurs, cosa que redueix la seva situació de vulnerabilitat i el risc de caure en situacions de tràfic, tant als països d’origen, com als de trànsit i destí», apunta Creu Roja en un comunicat.

Més recursos a Interior i Justícia

Aquesta setmana, el cos de Mossos d’Esquadra anunciava que s’incrementa en onze efectius la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans i es creava un grup format per cinc persones per tractar específicament amb les víctimes, acompanyar-les en els processos de denúncia i assessorar-les. Entre el 2016 i el 2022, s’han atès 51 víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral i sexual. Actualment, hi ha nou investigacions obertes: quatre amb la finalitat d’explotació sexual, tres d’explotació laboral i dos més amb la finalitat de dur a terme activitats delictives.

Segons destaquen els Mossos, el tràfic d’éssers humans és una realitat creixent que en el context actual s’accentua encara més en aquells països que tradicionalment han patit aquesta mena de situacions. En aquest marc, s’incrementa encara més l’activitat explotadora, tant pel que fa a negocis il·legals com de persones que tenen negocis amb pràctiques poc ètiques o que vulneren la legalitat.

D’altra banda, l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, de la conselleria de Justícia, va anunicar ahir que havia activat la primera Unitat de Valoració Forense per a les víctimes de tràfic d'éssers humans, després d'atendre entre 2018 i 2021 41 persones que van patir explotació sexual i laboral. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, la conselleria de Justícia va detallatrque aquesta Unitat de Valoració Forense, que es va activar al maig passat, s'ha convertit en el primer centre a Espanya d'aquestes característiques.

Abans que s'activés aquesta unitat, l'equip que ara la integra ja havia atès entre gener del 2018 i juny del 2021 41 víctimes, ja que es tracta d'una actuació poc freqüent en xifres absolutes però, segons Justícia, «molt important» en funció de la qualitat del servei prestat. D'aquestes 41 víctimes, més de dos terços eren dones, en la seva majoria procedents d'Amèrica Llatina i Àsia, i víctimes en gran manera de l'explotació sexual, seguida de la laboral.

«Vaig fugir amb molta por però sense mirar enrere»

«Només pensava que això era un infern, que em volia morir, que no volia vendre el meu cos»

El relat de Vivian Ntih, de 46 anys, comença a Nigèria quannomés tenia 14 anys. Per problemes familiars els seus pares van mudar-se a la casa del poble i ella es va quedar amb la seva tia àvia. Més endavant ambdues es van traslladar a Edo, un Estat dins del país conegut per ser el bressol de la captació de víctimes de tràfic. «Un dia el marit d’una de les filles de la meva tia àvia em va venir a buscar i em va dir que m'anés amb les meves ties a Espanya. El visat era a Istanbul, però jo no aniria allà. Havia de viatjar al Marroc i llavors entrar a la península».

El 1999 van fer la primera parada en la seva ruta: la Costa d'Ivori. Va arribar a una casa on va trobar a altres noies. «Vaig pensar que estaven allí esperant el visat, com jo». Van estar-hi gairebé vuit mesos, fins que va tenir el seu visat llest. En arribar al Marroc un home va recollir-la i, després d'una nit que va poder descansar, ell va avisar-la: «Ara caminarem i tu creuaràs». Eren a la Muntanya Gurugú, on milers de refugiats esperen per a passar la tanca i entrar a Espanya.

Vivian va creuar al costat d'un centenar de persones i l'home que l’acompanyava fins al moment es va quedar. L'últim que li va dir va ser: «Quan estiguis a Ceuta, truca a la teva tia».

Li van treure la documentació «per a guardar-se-la» i tot seguit li van dir: «Has de treballar. Aquí exercim la prostitució, jo he invertit en tu i tu m'has de retornar el deute». El primer divendres li van donar maquillatge, preservatius i roba. «Només pensava que això era un infern, que em volia morir, que no volia vendre el meu cos als homes, treballaria recollint taronges, matant pollastres, m’era igual», recorda. Li feien xantatge amb els seus pares i li repetien que tenia un deute.

Finalment va aconseguir que la traslladessin a València a un pis amb altres noies. Un mes després va conèixer a un noi,es va enamorar i va marxar. Les seves ties la van enxampar i la van portar de tornada a Madrid, però en un moment donat va tornar a escapar. «Amb por, però sense mirar enrere». Això si, no va poder tenir la documentació en regla fins 10 anys més tard.

El seu llarg viatge acaba a València, on viu amb el seu marit i va ser mare. Va poder pagar el deute per «deixar enrere per complet aquest món terrorífic» i ara ajuda a dones que han passat per situacions similars.