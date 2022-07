La crisi dels carburants colpeja les autoescoles, que es veuen obligades a apujar les quotes

La pujada de preu dels carburants està afectant les autoescoles gironines de manera directa, ja que els cotxes que utilitzen per fer classes pràctiques consumeixen la mateixa quantitat de gasolina de sempre, però a uns preus sensiblement superiors. Joan Sala, President de l’Associació d’Autoescoles, diu que s’han hagut d’adaptar als preus davant la situació, però assegura que cap establiment ha elevat les quotes més de dos euros l’hora. Inicialment, l’import està marcat i aplicat per totes les autoescoles i es va modificant segons les fluctuacions del preu del gasoil. Per tant, Sala afirma que amb les darreres problemàtiques globals aquest «no ha estat un canvi sobtat o inesperat», ja que és difícil fer un canvi així d’un dia per l’altre «sense raons».

Sala assegura que les autoescoles, per evitar pèrdues, «haurien d’haver incrementat uns 4 euros l’hora de pràctiques», però han decidit tenir en compte els clients i avantposar la «bona convivència», tot i no tenir guanys. Recorda que a causa de la crisi els alumnes també tenen més problemes per pagar l’autoescola i confirma que «aquest any no hi ha tants alumnes com altres estius». El director d’una atoescola situada a la Costa Brava, que prefereix mantenir l’anonimat, explica que en el seu cas l’increment del preu de la gasolina «l’hem notat i assumit nosaltres, no els hem volgut apujar els preus als nostres clients», però assegura que en un futur pròxim «s’haurà de fer», ja que els costos comencen a ser «inassumibles».

Una altra opció que s’ha vist plantejada, perquè l’impacte no sigui tan gran, és la d’abaixar la durada de les classes. En general no s’ha arribat a aplicar de manera estesa, perquè l’alumne es veuria perjudicat a l’hora d’aprendre i tardaria més temps a pujar a examen. Aquest hauria de fer més classes i, per tant, pagar més diners alhora que les autoescoles es veurien obligades a omplir els dipòsits dels vehicles més sovint. «Algunes escoles sí que han pogut reduir el temps de pràctica de cotxe, però com a molt deu minuts», diu Sala. A més assegura que aquest recurs crearia desigualtats entre l’alumnat perquè si el professor ha de desplaçar-se de zona per anar a buscar-lo, aquests minuts ja entren dins del temps de la pràctica, que «solen durar entre 45 minuts i una hora», i «no seria just perdre més temps».

La iniciativa que també s’ha posat en marxa és la de proposar a la confederació nacional d’autoescoles (CNAE) que negociï amb les petrolieres la possibilitat d’accedir als carburants a preus més econòmics per les vies de concentrar les compres que realitza el sector, amb el fi de limitar l’encariment que s’ha donat en aquest camp. A més, el sector no compta amb ajudes com les aprovades per al transport professional per «alleugerir» el preu d’omplir el dipòsit al no ser considerats com a tal.

Falta d'examinadors

El President de l’Associació d’Autoescoles denuncia que hi ha una dificultat més a les autoescoles, que és la falta de personal de prefectura encarregat de distribuir els examinadors a cada territori i, per tant, la falta de competents en aquest càrrec, «l’any passat de quatre persones que van enviar-nos en van marxar tres, i encara estem esperant els substituts d’aquestes baixes», diu. Sala creu que això succeeix perquè la vida a Catalunya resulta més cara i els examinadors són enviats d’arreu del país sense poder escollir i la majoria són interins, és a dir, no són fixos, així doncs confirma que «a la mínima que poden marxar, ho fan». També s’estan trobant molts problemes per l’idioma, moltes persones de fora ho veuen com un «hàndicap» i prefereixen no venir.

Aquestes problemàtiques estan essent molt evidents a la província de Girona, assegura Sala, això passa perquè aquesta «és petita, en proporció, i sembla que la situació sigui molt més greu que en les altres províncies», però el fet és que està passant a tota Catalunya «sense excepció», afirma el President de l’Associació.

Tancament d'autoescoles

L’arribada de l’hivern es preveu difícil, sobretot per la baixada de demanda, però de totes maneres Sala pensa que les autoescoles han estat en circumstàncies semblants i passen per dificultats, sobretot econòmiques, des de fa anys i «sempre hem aguantat». Així doncs, no creu que aquesta sigui la raó per la qual aquestes escoles automobilístiques comencin a tancar les portes, «com a molt podria baixar la poca plantilla que tenim». Afirma que això ha començat a passar a partir de la jubilació dels propietaris d’aquests negocis, ja que els precursors no veuen les autoescoles com a empreses rendibles i decideixen no continuar-les, i els inversors tampoc hi tenen interès per culpa dels problemes econòmics com els esmentats.