Malgrat la baixada de visitants russos, el sector turístic és optimista i espera que aquest agost el turisme es dispari i arribi a xifres similars al 2019, especialment durant les primeres setmanes.

Les comarques gironines tornaran a ser un dels punts calents de la temporada d’estiu. El sector dubta que s’assoleixin les xifres del 2019, però considera que s’hi acostaran molt.

A la costa, a l’agost els hotelers esperen ocupacions «d’un 90 o un 95% depenent de zona i que en dates puntuals, com caps de setmana o el 15 d’agost, es fregui el 100%», detalla la portaveu de la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras.

Els apartaments turístics també han registrat un juny i juliol «excepcionalment bons» i que esperen un agost «bo». «Sobretot les dues primeres setmanes estarem a més del 90%», assegura la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent.

El sector dels càmpings també espera bones dades i preveu una ocupació global durant l’agost del 85%. «Les dues primeres setmanes seran més fortes», diu el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

Les expectatives també són optimistes a la resta de Catalunya, els hotelers de la Costa Daurada, igual que els de la Costa Brava, esperen ocupacions d’entre el 90% i el 95%, i la Costa de Barcelona d’entre 70% i 80%. A la província de Lleida també són optimistes ja que esperen una mitjana del 80% i el 95%. Les xifres més altes s’esperen cap al 15 d’agost, quan es pot arribar a la plena ocupació. També té bones perspectives la Federació de Turisme Rural de les Terres de l’Ebre (Aturebre), que preveu omplir el 80% de les places.

Una de les novetats d’aquesta temporada a la costa barcelonina, i a tota la catalana, serà la caiguda «considerable» de turisme rus, que es contraposa amb la més diversitat d’orígens a les reserves. «Hem notat un increment de reserves de clients italians a l’agost com feia anys que no veiem, així com de suïssos, austríacs o eslovens», detalla el president del Gremi d’Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, que encara l’agost amb previsions optimistes (70% ocupació).