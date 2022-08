A la caça dels lladres de les vies ràpides: l’AP-7 gironina, el territori més actiu i atractiu

Els Mossos d’Esquadra vigilen des de fa més de 10 anys les vies ràpides i l’AP-7 centra la major part de la seva feina. El tram gironí és el que els en porta més perquè els lladres multireincidents especialitzats en furts busquen turistes amb diners per robar-los i la porta d’entrada a Catalunya és aquesta província.

Els encarregats de vetllar i d’investigar aquests robatoris en vies ràpides, són els membres de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), que depèn de la Divisió de Tranport i la Comissaria General de Mobilitat. El sergent dels Mossos, Ivan Clotet és actualment el responsable de la UOM i explica que l’evolució des de la seva creació ha estat important.

S’han anat especialitzant però «sense prendre els inicis» i actualment, subratlla, «són l’única unitat que treballa les tres branques: la part operativa, la part d’investigació bàsica i la d’investigació avançada».

L’objectiu d’aquests policies és treure de les carreteres aquests lladres que després de la seva anàlisi tenen en comú: que són multireicidents, actuen en grups i coneixen molt bé la llei.

La UOM està centralitzada a Egara i està formada per una vintena d’efectius. A Girona, Manresa i Tarragona hi tenen petites delegacions amb alguns dels agents. Tenen la feina molt centrada en l’autopista AP-7 però també treballen a la resta de vies ràpides catalanes: la C-31, la C-32, la C-25, l’AP-2, l’A-2 i la C-16.

Els furts, el gran objectiu

El sergent relata que després d’aquests anys d’experiència tenen clar el tipus de delinqüents que hi ha a les autopistes catalanes. Són multireincidents, dedicats sobretot als furts i que no cometen delictes violents. El furt de fet és el que ocupa més la feina d’aquests policies i són el 50% dels fets anuals. Aquests són perpetrats per multireincidents, especialitzats i els fets són estacionals. És un delicte puja quan arriba l’estiu i arriben els turistes i després baixa el setembre.

Un dels més habituals és el furt en àrea de descans o de servei per distracció. Els lladres solen actuar en grup; seleccionen la víctima normalment turistes- i que saben -que han arribat per exemple a terres gironines des del seu país per l’autopista- que porten diners al cim. El modus operandi consisteix en què un dels furters distreu la víctima i després un altre va per darrere, obre la porta del cotxe i els agafa la bossa de mà. Posteriorment, un tercer lladre s’acosta amb un cotxe -sol ser de lloguer- i fugen. De vegades, llancen la bossa de mà i només es queden els diners, explica Ivan Clotet i per tant, la víctima sovint recupera la documentació i sovint ja ni denuncia.

Els furters també actuen contra turistes amb una altra modalitat: el furt punxa-rodes o també se’n pot dir del peruà. Abans quan havien peatges aquests lladres es posaven darrere les víctimes quan eren al peatge, els punxaven la roda a les víctimes i després els intentaven «ajudar» i els robaven.

Ara en canvi, després de la pressió feta i també amb l’evolució dels peatges aquests s’han reinventat i actuen al voral. Segons descriu el cap de la UOM, els delinqüents seleccionen la víctima en una àrea o quan circula per la via; se li posen al darrere, li assenyalen la roda com si l’hagués punxada i el van tancant per darrere amb el cotxe i acaba al voral aturat. Un dels furters parla amb la víctima i l’altre li roba, i marxen.

Els «teloners»

L’altre 30% dels fets que tracta aquesta unitat dels Mossos són els que tenen a veure amb els anomenats «teloners». Aquest tipus de fets van pujar sobretot l’any passat i els grups organitzats s’ubiquen a Barcelona i el Maresme i des d’allà es mouen per les àrees de descans i de servei de les autopistes. El que fan és robar la mercaderia dels camions: el seu modus operandi consisteix en fer un tall amb un cúter a la lona per veure la càrrega. Després en alguns casos se l’emporten pel mateix forat però d’altres de més professionals, destaca el sergent, carreguen el material en furgonetes.

Fa poc més d’un mes van la UOM va fer públic que havia desmantellat precisament una banda que actuava per l’AP-7 i la C-25 i van aconseguir recuperar productes valorats en més d’un milió. El comís més gran fet mai fins ara pel cos. El sergent recorda la pandèmia i el confinament van fer aflorar els teloners ja que alguns lladres que es dedicaven a robar en empreses per exemple van optar-hi ja que circulaven molts tràilers carregats de compres on-line.

La resta de delictes que investiguen tenen menys casuística. Hi ha per exemple robatoris a l’interior de vehicles, de gasoil sobretot entre transportistes; també algun de violent, però són pocs.

Ordres d’allunyament

Una de les mesures que més bons resultats ha donat a la UOM per lluitar contra els multireincidents que cometen furts és l’ordre d’allunyament de l’autopista i que alguns jutges han imposat als acusats. La primera la va concedir a Girona l‘any 2017, recorda el policia i va ser pionera a l’Estat. Això els ha permès treure de les vies ràpides alguns lladres i pocs d’ells, l’acaben vulnerant. Des de llavors, ja porten 50 ordres aconseguides i ara ho han traslladat en els teloners. En l’última investigació publicitada el juny, el jutge també ja ho va dictar a la C-25 i preveuen que ho faci amb l’AP-7.