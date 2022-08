El Consorci Forestal proposa canviar els usos d’algunes finques i fer rompudes

El Consorci Forestal de Catalunya creuen que una gestió forestal òptima passa per tallar arbres, canviar usos de les finques i fer rompudes. En concret, aquesta tècnica consisteix en convertir parcel·les que actualment són bosc en camps de conreu o pastures. A Catalunya en els darreres anys se n’han anat fent, però alerten que menys de les que caldrien, i amb tramitacions complexes que a vegades tiren enrere els propietaris forestals.

Unió de Pagesos creu que les rompudes és una eina més per avançar cap al paisatge mosaic, que combini bosc i explotacions agrícoles. En aquest sentit, Rius lamenta que cada cop hi ha més traves per dur a terme les rompudes. Assegura que abans podien utilitzar aquesta feina en terrenys de fins a 10 hectàrees sense haver de fer cap estudi mediambiental, però ara això s’ha limitat a 3 hectàrees. «No vol dir que tot el país s’hagi de rompre, però si no facilitem que el bosc es vagi fraccionant i creem un mosaic, no aturarem mai els incendis», exposa Rius.

El subdirector general de Boscos, Enric Vadell, recorda que les rompudes estan regulades per la Llei forestal catalana i que les ha d’autoritzar el Departament d’Acció Climàtica. Explica que la llei les considera com a «excepcionals» i que hi tenen molt pes els informes urbanístics. Admet que a Catalunya hi ha un aspecte a resoldre com és la planificació urbanística del sòl no urbanitzable, ja que «moltes vegades se li acaba donant una catalogació que no concorda amb el que realment està passant».

«Al final al sòl rústic no deixa d’haver-hi una activitat econòmica i no és una foto fixa, sinó que està en constant transformació», relata Vadell, que afegeix: «a vegades la normativa urbanística no recull prou bé tota la idiosincràsia i les activitats que s’hi fan».

L’any 2021, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, es van autoritzar a Catalunya un total de 1.469 rompudes amb una superfície afectada de 1.136 hectàrees, la majoria de les quals a la Catalunya Central i Ponent. Les dades s’han mantingut estables en els darreres anys: el 2020 se’n van fer 956; el 2019 un total de 1.083; el 2018 es va arribar a les 1.037; mentre que el 2017 les rompudes van ser 1.303.