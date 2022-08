El pas de la via verda pel raval de Sant Pere, en el camí que unirà el municipi de Ripoll amb Campdevànol, va motivar que diferents regidors exposessin en el ple de dimarts passat el perill que comporta pels vianants anar per aquell vial. El carrer no disposa de voreres, i amb la senyalització de la via verda, s’ha creat confusió entre els veïns, a banda d’altres disfuncions amb els vehicles que hi circulen.

La regidora d’ERC Chantal Perez va aprofitar l’aprovació del conveni de col·laboració pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurement de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, per exposar aquesta problemàtica en diversos punts de la vila, però especialment al raval de Sant Pere, on representa el perill afegit per la presència de la residència i diferents equipaments per a persones amb discapacitats de la Fundació MAP. El portaveu d’Alternativa per Ripoll-CUP, Aitor Carmona, va lamentar que hi hagi vehicles mal aparcats, i fins i tot que la zona de càrrega i descàrrega no s’utilitzi perquè els camions que han de descarregar a la Fundació prefereixin fer-ho envaint el carril bici de la via verda. A més va mostrar la seva sorpresa perquè a banda del mateix carril bici, i la del pas de vehicles en una sola direcció, no hi hagi una zona per a vianants.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament està elaborant un llistat de problemàtiques i casuístiques a solucionar per part de Vies Verdes de Girona, un cop s’hagi recepcionat l’obra. A més va especificar que s’han mantingut diferents reunions amb els veïns del barri, i que el tram de via verda no és només ciclista, sinó que també serveix per anar-hi a peu, tal com passa amb la Ruta del Ferro. Aquesta afirmació va generar la sorpresa tant d’ERC com de la CUP. El republicà Roger Bosch va assenyalar que el fet que a la via verda només s’hi hagi pintat la imatge de bicicletes i instal·lat gomes de separació a terra, genera encara més desconcert entre els vianants.

L’alcalde Jordi Munell va reconèixer que es tracta d’un tram complex per la tipologia de veïns i l’empresa que l’utilitzen habitualment, però alhora va remarcar que es tracta «d’un camí ral» i que això dona dret a passar-hi a tothom, des de ramaders amb el seu bestiar, fins a ciclistes, vianants o vehicles.