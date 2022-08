La Generalitat ha nomenat, a proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Vila i Simon com a nou membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Vila i Simon (Sarrià de Ter, 1954) és enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya i enginyer en tecnologia paperera per la Universitat de Grenoble i ha estat professor a la Universitat de Girona. Director executiu d’LC Paper 1881 SA, una empresa dedicada a la fabricació de paper tissú i president de la Comissió d’Energia de Pimec, Vila també e´s col·laborador de Diari de Girona.

El CADS està integrat per un/a president i un mínim de deu i un màxim de quinze membres, nomenats pel Govern a proposta del president del Consell entre persones de prestigi reconegut o representatives dels diferents sectors econòmics i socials. El seu mandat és per a un període de dos anys i poden ser nomenats de nou per períodes addicionals de dos anys. El CADS té per objectiu promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit del desenvolupament sostenible, assessorar el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions per promoure l’educació per a la sostenibilitat i, finalment, promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.