El juliol ha tancat com el pitjor mes a les carreteres gironines. Han perdut la vida cinc persones a causa d'un accident de trànsit.

Aquest alt nombre de víctimes també supera les que van ocórrer el 2019 -abans de la pandèmia- amb dues més i les de l'any passat, quan el juliol de 2021 es van registrar quatre morts.

Fins a 21 persones han perdut la vida en 20 accidents de trànsit a les carreteres de la província en els primers set mesos de l'any. Quinze eren homes i la resta (6), dones.

Es tracta d'una xifra superior a la dels últims dos anys -un 18% més- que van tancar amb 18 finats entre gener i juliol. En aquesta sum del 2022, Trànsit no inclou Fogars de la Selva, perquè és considera província de Barcelona.

Del total de víctimes mortals cal destacar que 14 han tingut lloc a les comarques de l'Alt Empordà (8) i la Selva (6).

A la Selva de fet hi ha una carretera que enguany s'ha emportat moltes vides: la C-63 -és també la carretera amb més morts aquest any a Girona-. En aquesta via interurbana han mort cinc persones, tres d'elles en el tram que va de Lloret a Vidreres. Es tracta d'una via amb alta sinistralitat i on els Mossos d'Esquadra juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) hi tenen un dispositiu especial per frenar-la des de principis d'any.

Quant a la tipologia de morts, s'ha de dir que n'hi ha vuit que pertanyen a col·lectius vulnerables, segons les dades de Trànsit. Concretament, s'ha hagut de lamentar la vida de cinc motoristes i la de tres vianants.

La major part dels morts s'han produït en dies feiners (16).

A tot Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que fins al 31 de juliol 98 persones han mort en 89 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 77 persones en 73 accidents mortals. L’autopista AP-7 continua encapçalant el rànquing de les vies amb més víctimes mortals a Catalunya aquest 2022 amb un total de 19 persones mortes (3 aquest mes de juliol) i concentra el 19,4% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana