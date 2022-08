Un 98% dels centres educatius públics tenen signats els contractes per a l’hora d’educació en el lleure que s’aplicarà durant el setembre per l’avançament del curs escolar. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va explicar ahir en una entrevista a l’ACN que són uns 1.702 contractes ja signats des dels centres amb les entitats que oferiran aquestes activitats.

D’aquesta manera, Cambray va defensar que la xifra rebat les «percepcions» que van sorgir sobre les dificultats per trobar monitors. En la majoria de casos, es tracta d’ampliar les hores dels que ja s’encarreguen del temps de migdia. «Donarem totes les garanties perquè l’alumnat que es vulgui quedar tingui gratuïtat i amb cobertura de monitors», va manifestar.

El conseller reitera la defensa de l’avançament del curs escolar, ja que assegura que és una mesura bona per als alumnes, especialment per als més vulnerables, i per a les famílies. També destaca que s’han avançat els nomenaments i que els centres han marxat de vacances coneixent les plantilles que tindran per al curs vinent. Va reconèixer que «ningú neix ensenyat» i que serà el primer any que s’aplicarà aquest avançament, per la qual cosa es va mostrar convençut que s’haurà d’anar aprenent. «El curs 2023-2024 ho farem millor», va declarar.

Per a Cambray, comença una «nova etapa» del sistema educatiu.