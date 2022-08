«Hi ha certs punts de connexió entre les diferents religions»

Fotografiar la diversitat religiosa de Salt sense prejudicis i donar-la a conèixer tant a dins com a fora del municipi per tal de trencar estigmes. Aquesta és la intenció del Treball Final de Grau (TFG) d’Álvaro Ciudad, estudiant de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG, que ha pogut entrar dins dels temples de les quatre principals confessions de la vila -catòlics, evangèlics, musulmans i sikhs- i immortalitzar amb la càmera com viuen els fidels els moments de fe compartida.

Educat a l’escola pública la Farga, Ciudad va conèixer de ben petit la diversitat religiosa, ja que molts dels seus companys venien de diferents confessions. La idea del TFG, tanmateix, va sorgir el 2019, quan va penjar algunes fotografies de celebracions religioses a Instagram i es va adonar que molta gent desconeixia aquestes tradicions. «Com a persona que ha viscut de molt a prop aquesta diversitat, sentia que era una bona oportunitat per documentar-ho i compartir el que jo havia viscut», explica. Poder entrar amb la càmera a dins dels temples, tanmateix, li va portar mesos de feina i contactes. Uns quants mesos després, tanmateix, va guanyar-se la confiança dels responsables de les confessions i va obtenir el permís per poder assistir i fotografiar les celebracions. I al final, la constància va tenir premi: va poder fotografiar la Setmana Santa a la parròquia de Sant Jaume, el Ramadà al Centre Islàmic Imam Malik, la celebració del Nagar Kirtan de la comunitat sikh i algunes celebracions del Centre Evangèlic. La idea inicial de Ciudad era fotografiar, senzillament, com les persones vivien aquestes religions. Però quan va començar a entrar a dins dels centres de culte i a parlar amb els fidels, es va adonar que «hi havia certs punts de connexió entres les diferents religions, que més que separar-les, les unien». És per això que va començar a utilitzar fils conductors que donessin un major cohesió narrativa al projecte, tot mostrant la interpretació que fa cada confessió dels llibres sagrats, quins rituals porten a terme o quin és el paper de la gastronomia, entre altres aspectes. Ciudad explica que el que més li ha cridat l’atenció és la sensació d’unitat que hi ha entre els fidels. «Hi ha persones que vénen d’altres llocs del món, o que els seus pares són d’altres orígens, i a dins dels centres de culte troben un espai que els recorda a casa», assenyala. La seva voluntat és poder mostrar a tothom, però sobretot a les persones que puguin tenir més prejudicis sobre les religions, «que tots podem tenir una forma de vestir o una altra, i podem creure en un Déu o en un altre, però al final tothom pot tenir similituds i punts en comú», explica. Ara, Ciudad treballa per difondre els resultats de la seva recerca. Està treballant en un reportatge per publicar a la Revista de Girona i també està contactant diferents espais per poder fer una mostra fotogràfica. Més endavant, vol desenvolupar una segona part del projecte i fotografiar l’esfera més íntima de la fe: és a dir, com viuen els fidels la religió dins de casa seva. moments de pregària de les quatre confessions. 1 Una missa a la parròquia de Sant Jaume de Salt, oficiada per Jordi Callejón. 2 Una celebració al temple Centre Cristià Evangèlic de Salt, amb el pastor Andrés Pérez. 3 Fidels omplen la mesquita de Salt duran el Ramadà. 4 Celebració al Gurdwara Sikh Kalgidhar Sahib de Salt. F