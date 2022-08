Ignasi Grabolosa i Roure ha estat proclamat candidat de Junts per Santa Pau (Garrotxa) a les eleccions municipals del maig del 2023. La tria es va fer en la darrera assemblea d'afiliats i afiliades del municipi i la decisió va ser unànime. Grabolosa és un home de 62 anys que ha treballat com a directiu del sector bancari però que actualment està prejubilat.

«Santa Pau necessita un canvi de rumb i noves energies per fer-lo possible. Des de Junts posarem tots els nostres esforços a recuperar l'essència de Santa Pau i garantir una millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Assumeixo el repte d'encapçalar la candidatura i de dedicar el meu temps al poble que tant estimo» ha remarcat Grabolosa. A més, el candidat també ha recordat quan el seu pare va impulsar i gestionar la declaració del nucli antic de Santa Pau com a monument històric i artístic i com ell ho va seguir de prop. Per tant, assegura que aspira a l'alcaldia des del «coneixement i l'estima» cap al municipi. «Un dels nostres objectius és apropar l'Ajuntament als ciutadans i donar resposta a les seves inquietuds» ha afegit.