Almenys 30 cigonyes van morir ahir electrocutades a Llagostera, i almenys dues més a Cornellà de Terri. Fonts dels Agents Rurals apunten que podria haver-hi més animals morts ja que algunes de les cigonyes han quedat malferides després de topar contra les línies elèctriques. Aquestes aus són molt voluminoses i poden electrocutar-se entre elles si una cigonya toca amb un cable i al mateix temps entra en contacte amb un altre animal. Segons apunten els Agents Rurals, les cigonyes mortes formen part d'un grup migratori d'unes 200 aus que està creuant la demarcació. Habitualment la migració de cigonyes es fa a partir de la segona quinzena d'agost, però aquest grup s'havia avançat.

Les empreses elèctriques estan obligades per llei a dur a terme un seguit de revisions a aquestes torres d’alta tensió i fer les reformes pertinents, entre les que hi ha la instal·lació d'aïllants, per mantenir l’avifauna fora de perill.

La major part d’aquestes estructures, segons Jaume Ramot, president del Grup de Natura Sterna, compten amb dissenys perillosos i antics, que provoquen baixes importants quan hi ha grans migracions d’aus i aquestes aprofiten per descansar.

L’any passat, la Fiscalia de Barcelona va imposar una querella a Endesa pels 255 ocells morts en línies elèctriques que es van arribar a denunciar. Es va acusar a la companyia d’un delicte contra el medi ambient i contra la protecció de la fauna.

Uns mesos després, la companyia elèctrica signava un acord de col·laboració amb la Generalitat amb l'objectiu comú de mitigar els riscos de col·lisió i electrocució dels ocells en la xarxa elèctrica, especialment d'aquelles espècies catalogades com amenaçades. És la primera vegada que es signa a Catalunya un conveni d'aquestes característiques amb una companyia elèctrica. Tot i així Natura Sterna assegura que aquest pla no s’està executant amb prou rapidesa.