Els Mossos d'Esquadra han facilitat avui les dades oficials de denúncies per punxades a joves en locals d'oci nocturn.

Segones aquesta informació, s'eleven a 14 els casos de Lloret -amb tres de nous des del divendres- i també hi sumen el cas denunciat per la Festa de Viladamat i que avui ha fet públic l'ajuntament a través d'un comunicat.

Oficialment, per tant, hi hauria 15 casos a la província, amb dades dels Mossos tancades ahir dilluns.

Quan, en canvi, s'han anat coneixent més casos que finalment o bé no s'han denunciat o han acabat no essent un cas de punxada, segons apunten des de la policia.

A Girona -com ja es va informar el cap de setmana- i a Palamós per exemple hi ha hagut almenys un cas en cada municipi però finalment, no consten en el balanç oficial per un dels dos motius explicats anteriorment.

Els casos de Lloret novament han ocorregut en discoteques de la localitat mentre els joves estaven de festa. En aquesta localitat de la Costa Brava arran dels fets hi ha muntat un reforç policial on participen diverses unitats del cos dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Lloret de Mar.

A banda, des dels locals d'oci nocturn també s'estan posant mesures per detectar si és el cas, substàncies i xeringues -o agulles- entre els joves que visiten els seus locals.

En cap dels casos coneguts fins ara, segons la policia, s'ha acabat perpetrant cap delicte, sigui de tipus sexual o patrimonial. La investigació per aclarir per què es fa aquesta pràctica de les punxades segueix oberta. De moment, no s'ha detectat cap substància inoculada en els joves que han denunciat a l'espera de més proves.

El tema de la submissió química sobrevola aquesta pràctica, tot i que de moment, malgrat que alguns joves han manifestat marejos, dolors, entre altres símptomes, no s'ha detectat que hagin patit una injecció de cap droga o medicament.

23 casos a Catalunya

A tot Catalunya, segons dades de la policia, els casos de punxades ja s'eleven a 23, la major part han tingut lloc a la Costa Brava (14).