Tècnics especialistes en grau superior d’anàlisis clíniques, llevadores, fisioterapeutes, infermeres, auxiliars administratius i zeladors, entre d’altres, van fer l’examen d’oposicions a l’Institut Català de la Salut (ICS) a finals del 2018 i, més de tres anys després, encara no s’ha publicat la resolució definitiva de les convocatòries. Per tant, milers de treballadors encara esperen que se’ls assigni la plaça que han obtingut a l’ICS.

A finals de l’any passat, aquest diari es feia ressò del cas específic de Tècnics especialistes en grau superior d’anàlisis clíniques, que a través d’un comunicat reclamaven «celeritat» en la resolució, tenint en compte que havien passat tres anys des que s’havia publicat la convocatòria i gairebé dos des del tràmit final, que consistia en la valoració de mèrits i accés al gestor de currículum.

L’Institut Català de la Salut va publicar un document amb les previsions dels diferents processos selectius a l’ICS i en el cas de la convocatòria de tècnics superiors de laboratori i anàlisi clíniques, en la qual hi havia almenys una cinquantena de gironins,  s’havia de resoldre en el darrer trimestre del 2021. Altres processos selectius tenien la previsió de resoldre’s en el mateix període o el primer trimestre d’enguany, segons publicava l’informe del 26 de novembre del 2021.

Han passat vuit mesos i, al llarg d’aquest temps, l’ICS ha anat actualitzant l’informe amb endarreriments continuats. Fins a tal punt que està previst que la majoria de processos es resolguin entre aquest estiu i finals d’any.

És per això que en la darrera reunió de la mesa sectorial de l’ICS, representants de Comissions Obreres va reiterar «per enèsima vegada» el retard de les convocatòries i també van manifestar que «cada dia rebem queixes de professionals». A més, van lamentar la «manca de compromís amb allò que es diu» i consideren que hi ha «manca de seriositat».

També van demanar reforços a l’àrea que gestiona els processos perquè hi hagi «més agilitat».

Segons fonts del sindicat, la responsable dels processos de selecció va admetre la «complexitat» de les al·legacions i un barem «gens fàcil» a més del problema afegit de la pandèmia que ha endarrerit els tràmits.

De fet, segons la darrera actualització de l’ICS, en la majoria de processos s’estan resolent i revisant recursos i al·legacions.

Fonts de l’ICS reiteren que fan «tots els esforços» per tal de recuperar i accelerar el ritme de resolució de les convocatòries pendents i de garantir la «màxima celeritat» de les convocatòries futures, i lamenten no haver pogut concloure abans amb aquests processos.

Especialitats deficitàries

D’altra banda, en la mateixa mesa sectorial, es va posar sobre la taula la manca de professionals i la cobertura d’especialitats deficitàries. Comissions Obreres va reclamar que «no es pot demanar la mateixa cartera de serveis en categories deficitàries ni exigir més feina per la manca de professionals» i també van considerar que «cal millorar les condicions per atraure talent» i, una de les vies, és la negociació del tercer acord del conveni dels treballadors, que s’està negociant.

Finalment, el sindicat va exposar que hi ha categories professionals noves, com referents de benestar emocional o nutricionistes «buides de contingut i en alguns casos han de donar suport a altres categories perquè no tenen activitats programades».