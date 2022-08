En els últims temps, els ajuntaments s’han trobat amb un creixent nombre de peticions, per part de les comunitats islàmiques, perquè els cementiris tingui espais on puguin enterrar els difunts segons les seves tradicions. Aquesta situació s’ha accentuat arran de la pandèmia, ja que en molts casos no es van poder repartirar els cadàvers dels fidels musulmans i van haver de ser enterrats aquí.

Divisió per comunitats Davant d’aquesta situació, per a Bohigas és bàsic buscar l’equilibri entre les «legítimes demandes» i la «consecució de la cohesió social». I és que, segons recorda, la progressiva secularització de la societat havia aconseguit que aquells difunts que abans s’havien d’enterrar per separat -cristians, ateus, persones que s’havien suïcidat...- es poguessin enterrar tots junts. Ara, les noves peticions d’algunes confessions -sobretot els musulmans, ja que representen una de les comunitats més nombroses- trenquen de nou amb aquesta tradició, i s’han de buscar solucions. «Partint d’una tradició que havia agrupat tothom allà mateix, ara es torna a dividir per comunitats religioses», assenyala. Tot i això, reconeix que la tradició musulmana és una de les més inflexibles, mentre que altres -com els budistes, hindús o sikhs- tenen més flexibilitat, igual que els cristians. En el cas dels jueus, assenyala, també tenen les seves peticions específiques, però, en ser menys nombrosos, tenen menys ressò. Fórmules imaginatives De moment, alguns ajuntaments ja han anat trobant solucions: «Cal seguir la llei, però buscar fórmules imaginatives per garantir, per exemple, que existeix el contacte amb la terra», assenyala Bohigas. De tota manera, el responsable de l’estudi també considera que una possible sortida seria la construcció de cementiris comarcals que poguessin preveure aquest tema, en el qual considera que s’hauria d’aprofundir.