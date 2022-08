En els últims tres anys Endesa, la principal empresa de distribució d'energia a Catalunya, ha detectat un augment del 68% de frau elèctric. Un total de 23.000 burxades al corrent suposen un important risc per a la vida dels veïns que viuen prop d'aquests comptadors fraudulents. Any rere any és aclaparador el nombre d'incendis provocats per aquests canvis de tensió, però també hi ha morts per electrocutacions. Les plantacions en hivernacles de marihuana són un dels focus més importants del frau: suposen el 27% del total d'energia robada. Però també hi ha altres realitats: des de grans empreses i industries, com famílies que no tenen una altra opció per a tenir un sostre que ocupar un habitatge. Els Mossos i Endesa han iniciat una campanya per a demanar la col·laboració ciutadana, però les entitats socials insisteixen que les elèctriques han de garantir el subministrament a les famílies vulnerables amb comptadors socials, alguna cosa que gairebé no s'està aplicant.

Maig de 2018

Un home va morir electrocutat quan acabava d'entrar a la dutxa. "El veí de dalt havia manipulat la xarxa elèctrica i havia posat una rentadora. Si tingués diferencial hagués saltat el corrent, perquè la màquina no estava funcionant bé. No va passar res d'això i el corrent es va transmetre a l'aigua. Per això el veí que després va encendre l'aigua es va electrocutar", explica Víctor Porcel, responsable d'inspecció d'Endesa a Catalunya. Aquest és només un cas. Podem recordar l'onada d'incendis mortals en els quals la causa va ser un curtcircuit perquè la xarxa estava punxada. El que més repercussió va tenir va ser un incendi a Badalona on van morir tres persones i 29 van sortir ferides. Però es donen casos cada hivern. Les inspeccions de la companyia mostren una part d'aquesta realitat. L’any 2021 Endesa va detectar 23.000 connexions irregulars, un 68% més que fa tres anys i un 58% més que al 2015. Suposa el consum de més de 124.440 llars, un 74% més. La majoria dels defraudadors no tenen un consum mitjà com la resta de famílies. "La tendència en aquests cinc anys ha estat exponencial, el marc que ha fet que tot canviés és el fenomen de les plantacions de marihuana. És una instal·lació que consumeix molta energia, cada plantació gasta el mateix que 200 llars", segueix Porcel. L'auge de la marihuana a Catalunya es veu també amb les dades de la companyia. Al 2021 van detectar 684 plantacions dins d'habitatges o naus que estaven punxades al corrent. És el doble que el que van detectar 4 anys enrere. Aquestes plantacions van usar 119,37 kilowatts d'energia que no es van pagar, i suposen el 27% de tota l'energia defraudada a Catalunya. "Els ajuntaments que patim això no tenim eines per a combatre-ho", explica l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia . Aquest municipi compta amb molts habitatges d'agricultors abandonats i urbanitzacions que van quedar buides després de la crisi financera i que ara serveixen com a hivernacle per aquesta droga.

El còctel perfecte

"La gent no podia pagar les hipoteques i aquestes cases se les van quedar els bancs, que van ser rescatats pel Govern. Van deixar les cases buides esperant temps millors perquè no hi havia mercat. La gent no va esperar i va entrar a viure dins d'aquestes cases i els bancs no els van denunciar. Ens hem trobat màfies que entren en aquestes cases, les venen en el mercat negre i aquests inquilins, per poder viure d'alguna cosa, es dediquen al tràfic i a plantar marihuana: així es fa un còctel perfecte", segueix dient l'alcalde. Fa només dos o tres anys, Garcia va veure els greus efectes d'aquest fenomen quan una d'aquestes cases d'una urbanització va començar a cremar. Els bombers van entrar a la casa i, a part de les plantes de marihuana, van trobar el cos d'una dona estirat al terra. La mare del noi que havia instal·lat la plantació havia mort per inhalació de fum. "Necessitem que això no es normalitzi, especialment entre les persones que conviuen amb les instal·lacions punxades. La gent ha de saber que suposa un risc per a la salut (pot produir descàrregues elèctriques, explosions i la mort), és perjudicial (pot provocar caigudes de tensió o talls de llum en la xarxa) i és il·legal, comporta responsabilitats penals", explica Ana Hernández, comandant del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra.

Endesa i els Mossos han iniciat una campanya informativa amb veïns i associacions a tota Catalunya per alertar d'aquest gran risc. "Si els veïns veuen instal·lacions sospitoses d'estar en perill, ja siguin en els seus propis comptadors o al carrer, han d'alertar-nos. Es pot cremar la seva casa o la del seu veí. Nosaltres fem servir la intel·ligència artificial, drons... però no és un mètode infal·lible. Tenim dificultat per poder detectar tots els casos", explica l’inspecor Porcel.