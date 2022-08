La circulació dels virus respiratoris a Girona arriba als nivells més baixos

La circulació de virus respiratoris a la Regió Sanitària de Girona va a la baixa per tercera setmana consecutiva, tal com es reflecteix en les dades epidemiològiques de la setmana del 25 al 31 de juliol que va fer públiques ahir Salut. El nou sistema de vigilància epidemiològica agrupa en un mateix aplicatiu els virus respiratoris principals, per tal de tenir-ne una visió global, tot i que també hi ha dades específiques de cadascun.

El principal motiu d’aquesta davallada general és la consolidació del descens de la corba de la covid-19, després d’haver arribat al pic de contagis a finals de juny. En la setmana del 4 al 10 de juliol es van diagnosticar 3.444 positius de covid-19 en l’atenció primària, fet que en va suposar el pic perquè en les dues setmanes següents ja van baixar a 2.502 i 1.367, i en aquesta última de juliol els casos van descendir de les 1.000 persones per primera vegada des del novembre del 2021 i es van situar en total en 825. Paral·lelament, els ingressats i les defuncions per coronavirus també baixen de forma dràstica. En el cas de les morts, en l’última setmana de juliol se’n van notificar dues i també es tracta de la dada més baixa en nou mesos. El grup d’experts en biologia computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van constatar ahir a Twitter que les baixades fortes en la transmissió de la covid-19 continuen. A més, l’ocupació a les UCIs baixa de forma clara per sota de 50 llits ocupats a Catalunya i alguns hospitals s’estan buidant completament de pacients crítics, tal com s’esperava. Això confirma les baixades de transmissió general i l’alleujament de pressió assistencial als centres d’atenció primària. També afegeixen que "el més important és que les defuncions deixen de créixer" però demanen estar alerta perquè les dades de defuncions poden tenir retard tot i que està clar que la xifra "estarà per sota d’altres onades". En resum, la reducció forta dels susceptibles a causa de la forta transmissió fa un mes per la nova variant BA.5 i els factors estacionals apunten a un agost amb poca transmissió del virus, segons apunten. Menys casos de grip Paral·lelament, la resta de virus respiratoris també van a la baixa. En el cas de la grip, durant l’última setmana de juliol se’n van diagnosticar 33, la mateixa dada que la setmana anterior i que es tracta de la més baixa també en nou mesos. Cal recordar que, tenint present que es tracta d’un virus més recorrent a la tardor i l’hivern, a l’abril es va disparar amb més de 300 casos setmanals. En aquell moment, la covid-19 anava a la baixa després de la forta sisena onada viscuda al gener, i la resta de virus respiratoris van augmentar de cop més tard de l’habitual, sobretot entre nens. A més, el testatge en la població infantil des dels centres d’atenció primària va fer augmentar els casos en aquesta franja poblacional. Per altra banda, les bronquiolitis i pneumònies diagnosticades des de l’atenció primària també estan registrant dades molt baixes. En el primer cas, n’hi ha hagut quinze l’última setmana de juliol i, en l’altre, un total de 54. Entre tots els virus detectats a l’atenció primària, hi ha hagut 2.572 casos, la meitat que fa tres setmanes, quan es vivia el pic de la setena onada del coronavirus, tal com han catalogat diversos experts.