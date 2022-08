Com és habitual, el Banc de Sang afronta el mes més crític de l’any quan, coincidint amb les vacances d’estiu, les reserves baixen en picat. Segons afirmen a través d’una piulada, necessiten unes 1.100 donacions per dia i les previsions diàries no arriben ni a la meitat d’aquesta xifra. És per això que, a part dels dotze hospitals habilitats a tot Catalunya, des del Banc de Sang s’estan duent campanyes especials per poder aconseguir més donacions.

Una d’aquestes es fa a Olot, al llarg de tota aquesta setmana. Per participar-hi cal demanar cita prèvia a través del web oficial i, d’aquesta manera, se’n podrà donar a un dels diversos punts habilitats per a l’ocasió. De fet, cada dia s’ha adequat un espai diferent, fins dissabte.

La represa de la normalitat i els viatges d’estiu estan fent baixar les reserves a un ritme més elevat que altres anys, segon afirma el Banc de Sang i Teixits. Amb el lema Viu i Fes Viure, fan una crida a tothom qui pugui donar sang perquè s’apropi a un punt de donació.

Es calcula que entre juliol i agost calen 40.000 donacions per donar resposta als tractaments dels malalts. El canvi d’hàbits de la ciutadania és la principal raó per la qual baixen les donacions. Enguany, un altre factor que hi té a veure és la setena onada de covid-19, ja que no es pot donar sang fins que no passin dues setmanes.

Transfusions a domicili

Per altra banda, cal recordar que el Banc de Sang impulsa la transfusió a domicili a tots els hospitals de Catalunya. Es va posar en marxa durant la pandèmia i s’ha quedat com a mesura recomanada per a pacients de risc i de més edat

El Banc de Sang és qui forma els equips d’hospitalització a domicili dels centres hospitalaris que s’encarreguen de la transfusió. El 40% dels hospitals catalans ja en fan i el 60% ja han rebut la formació per a començar. Hi opten els pacients amb tractaments transfusionals crònics, de salut delicada i edat avançada Com a requisits, han de viure a 30 minuts d’un hospital i estar sempre acompanyats d’un familiar que haurà rebut formació. S’aconsegueix així alliberar espais hospitalaris molt saturats com els serveis d’urgència i els hospitals de dia.