Gairebé tota la província de Girona es troba en situació de molt alt risc d'incendi.

Així ho mostra el mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals pel dia d'avui. Totes les comarques, amb excepció del Ripollès i la Cerdanya, estan en el nivell 2 del Pla Alfa.

Els Agents Rurals demanen prudència i precaució davant d'aquesta situació, que també afecta bona part de l'oest de Catalunya.

Recorden que no s'han de llançar burilles al medi natural i que està prohibit fer foc i llançar pirotècnica a menys de 500 metres d'un terreny forestal.

Aquesta situació de molt alt risc d'incendi és resultat de la situació de sequera que afecta Catalunya i les comarques gironines. A banda, aquests dies tornem a estar immersos en un nou episodi de calor amb temperatures molt altes.

Ahir per exemple, les màximes van arribar superar els 36 graus en molts punts de la província. Alguns observatoris van arribar o superar als 38 graus com per exemple, a Espolla (38,2ºC) o Olot (38ºC). Les mínimes també van ser altes i per exemple, a Portbou se'n va registrar una de 26,1 graus.

Avui la situació es manté a l'alça i les temperatures també s'enfilaran. Les mínimes avui en punts sobretot de l'Alt Empordà han superat els 20 graus, és a dir hi ha hagut nit tropical. Això s'ha detectat per exemple en algunes estacions, com la de Navata (21,6ºC) o la de Portbou (22,7ºC)

Canvis a la vista

De cara a demà i divendres, es preveuen canvis: una tímida baixada de temperatures i més nuvolositat. Fins i tot pluja, sobretot de tarda, amb tempestes en zones de muntanya i l'interior, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.