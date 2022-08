El Govern va constituir ahir la Comissió Interdepartamental de Sequera, que va celebrar la seva primera reunió al Palau de la Generalitat. La comissió s’ha creat en un moment en què els embassaments de conques internes catalanes es troben a un 42,3% de reserves i després que la setmana passada es declarés l’alerta hidrològica a les unitats de la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l’Anoia Gaià, que s’afegeixen a la unitat Carme-Capellades. L’objectiu de la comissió és fer seguiment de com evolucionen els diferents estats de sequera i acordar les mesures necessàries, incloses les de caràcter normatiu, per minimitzar-ne l’impacte.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va destacar l’estat de les reserves als embassaments i va valorar que cal fer-hi front "amb serenor" però sense "confiar-se". En aquest sentit, també va fer valdre la feina de reforç de la infraestructura d’abastament d’aigua i va apuntar que les dessaladores estan treballant al 85%. I és que, segons va recordar, gràcies a l’intens treball de les dessaladores, que han produït 34,5 hectòmetres cúbics des del mes de febrer, s’ha pogut allargar les reserves i mantenir els nivells d’aigua en els embassaments durant més temps.

D’altra banda, Aragonès va assenyalar que el fet que s’hagi trencat la tendència a l’alça del consum és una bona notícia i va afegir que no es preveu que durant el mes d’agost s’adoptin mesures d’abast general més "intenses" de les que hi ha ara.

Primera reunió

Durant la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera es va informar els integrants de l’estat i evolució de la situació i de les mesures que s’estan duent a terme en cada unitat del territori. A partir d’ara, la comissió es reunirà quan ho decideixi la seva presidència -està presidida per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà-, a iniciativa pròpia o per petició d’algun dels seus membres atesa l’evolució dels recursos hídrics.

A més de Jordà, la comissió també està integrada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, així com el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes. A la reunió també hi van assistir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el director d’abastament de l’ACA, Jordi Molist.

Baixes reserves als pantans

En aquests moments, els tres pantans que abasteixen les comarques gironines es troben a menys de la meitat de la seva capacitat, havent experimentat un descens important al llarg de l’últim any. Així, el pantà de Sau es troba a un 41,56%, molt lluny del 75,62% que registrava ara fa dotze mesos. Pel que fa a Susqueda, se situa en un 47,46% (quan fa un any arribava al 89,46%), mentre que el de Darnius-Boadella és el que té les reserves més baixes, amb un 43,01% davant del 52,99% de l’any passat.

A més, l’ACA va declarar la setmana passada l’alerta hidrològica a la capçalera del Ter, així com al Llobregat mitjà i l’Anoia Gaià, arran de la sequera pluviomètrica registrada durant els últims mesos. En el cas de la capçalera del Ter, hi ha afectats 63 municipis que no depenen de l’aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i que el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies (com pous, aigua superficial i basses) per a garantir les demandes. Mentrestant, l’aqüífer Darnius-Boadella i el del Ter-Llobregat continuen en prealerta per sequera.