El secretari general de la patronal de l'oci nocturn Fecarsam, Joaquim Boadas, va fer ahir una crida a la calma davant la problemàtica de les «punxades» per a la submissió química i ha reivindicat que «les discoteques són segures».

En declaracions a EFE, Boadas va pronosticar que les «punxades» aniran «a la baixa» de la mateixa manera que «ja va ocórrer a França i Regne Unit». «Aquí ja, de fet, ha minvat. Sense perjudici de tot el treball (per perseguir-ho), són pocs casos i se circumscriuen a sis discoteques», va assenyalar Boadas. «La gent pot sortir sense problemes de festa. Encara que no es pot abaixar la guàrdia, però en l'oci legal hi ha moltes mesures dissuasòries, des del personal de seguretat a les càmeres de videovigilància», va assenyalar. Des de Fecarsam insisteixen que és en l’oci nocturn «il·legal» dels botellots i festes sense permís on hi ha «riscos» de submissió química. «Si escorcollem a algú amb una xeringa, no torna a entrar en la seva vida en una discoteca», va deixar clar Boadas. «No és com en els botellots, que és on aquestes accions van néixer (...) i on no hi ha mesures de seguretat per a les persones», va afegir.

Diverses veïnes joves de Lloret de Mar, on han tingut lloc diverses «punxades» denunciades, van explicar des de la zona d’oci del municipi la seva angoixa perquè alguna cosa així passi en la seva localitat i van assegurar conèixer a algunes de les noies afectades.

«Ens va explicar que se’n va anar de festa i hi havia molts nois. Un va fer com el gest d’abraçar-la però realment la va punxar. Les seves amigues la van agafar i la van portar al CAP», va relatar una d’elles.

També dos grups de dones turistes de França i Itàlia van declarar que van venir a Espanya de vacances «per divertir-se», però ara tenen «por» perquè poden ser víctimes d’una «punxada». Reconeixen, això sí, que hi ha «molts controls» i «vigilància», la qual cosa els dona «tranquil·litat», però els sembla «horrible» haver d’estar alerta quan surten de festa amb nois.

«Em sembla que els hospitals ja saben què és. Jo no sé com actuar si passa alguna cosa així. És el normal, crec, no saber-ho», va apuntar una jove francesa.

Segell de qualitat

D’altra banda, els tres locals de Lloret de Mar on es van detectar presumptes casos de submissió química per punxades fa uns quinze dies treballen per tenir al dia la màxima distinció internacional en matèria de seguretat i qualitat que concedeix l'Associació Internacional d'Oci Nocturn.

Segons informa la patronal del sector a Catalunya, la Fecasarm, està prevista una reunió avui amb l'alcalde d'aquesta localitat gironina, Jaume Dulsat, per traslladar-li les mesures que s'estan adoptant. El segell que busquen aquests tres locals es denomina Triple Excel·lència en Oci Nocturn i un d'ells, Disc Tropics, només haurà de renovar-lo, ja que ja el tenia, mentre que els altres dos, St. Trop i Disc Privé, estan en procés d’implementar-lo.