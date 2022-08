El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, alerta d'"importants dèficits" de pluja en algunes zones del territori, amb gran afectació a les comarques gironines. L'actual episodi de sequera continua intensificant-se, sobretot a la meitat nord de Catalunya, on s'enregistren importants dèficits pluviomètrics a curt, mitjà i llarg termini. Segons el servei, la sequera pot qualificar-se d'excepcional en zones del litoral i prelitoral central, va camí de ser-ho al nord-est del país, i s'intensifica a la Catalunya central, encara que la pluja de la darrera setmana ha permès millorar la situació a curt termini.

A més, ha coincidit amb uns mesos de maig, juny i juliol excepcionalment càlids i sense precipitació destacada a les zones més afectades per la sequera. Només les tempestes dels darrers dies han afectat zones com l'Alt i Baix Penedès, oest de l'Anoia, Bages, Berguedà, nord d'Osona, Pallars Jussà i Solsonès, zones on els dèficits de precipitació començaven a ser preocupants i a afectar seriosament a l'estat de la vegetació.

Distribució geogràfica

Mentre que el cas de la zona nord-est no es pot considerar l'episodi com a sense precedents, ja que hi ha un episodi molt semblant entre els anys 1973 i 1974, no es pot dir el mateix de la zona del Litoral i Prelitoral central, on l'episodi pel que fa a la seva intensitat, no té precedents durant els darrers 50 anys.

En global, però, l'episodi de sequera actua no és ara per ara el de màxima durada de la sèrie 1970-2022, si bé mostra la màxima intensitat així com màxima extensió a la zona del Litoral i Prelitoral central, així com a la zona nord-est del país. En aquestes dues zones, a més, venien de patir un episodi de sequera també força intens i de molta durada durant els anys 2015-2017, sobretot a la zona del Litoral i Prelitoral central, on aquest episodi previ sí que és el de major durada de la sèrie 1970-2022.

El Meteocat destaca que a la zona del Litoral i Prelitoral central i del nord-est les dades indiquen major intensitat i durada de les sequeres durant les darreres dècades A més, si bé s'observa que els períodes de sequera i pluvials tenien intensitats similars durant les dècades que es mostren del segle passat, al segle XXI els episodis pluvials no són de magnitud comparable als episodis de sequera. Això indicaria que les sequeres van a més perquè baixen els acumulats de pluja.

Respecte l'episodi de sequera 2004-2008, el Meteocat apunta que llavors la sequera excepcional va ser molt més extensa i afectava gairebé tot el país amb excepció del litoral de l'Ebre, Pirineu Occidental i nord-est. Ara, per contra, està molt circumscrita al litoral i prelitoral de la meitat nord, i en menor mesura al Prepirineu de Lleida.