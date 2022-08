A part de les plantacions de marihuana, el 70% del consum restant respon a diverses realitats. D'una banda hi ha empreses, com hotels o fàbriques, que es punxen al corrent per poder burlar la pujada del preu de l'energia i evitar sobrecostos. Un altre focus són les persones que viuen en pisos ocupats: per tenir un comptador, les elèctriques exigeixen un títol de propietat o un contracte de lloguer. Les més de 8.000 famílies que esperen un pis social necessiten viure sota un sostre mentre les administracions els mantenen en llista d'espera després del seu desnonament. "A ells no els deixarem sense llum, els derivem als serveis socials, tenim altres mecanismes", promet Víctor Porcel, responsable d'inspecció d'Endesa a Catalunya. Però la realitat que veuen les entitats socials és una altra. Endesa és l'única elèctrica que s'ha compromès a instal·lar comptadors socials per a aquestes llars a Catalunya. De moment només s'han instal·lat 34 davant dels 942 que han posat les companyies d'aigua. "Quan Endesa troba una família vulnerable endollada al corrent, en comptes d'oferir un comptador social o estudiar la situació, li talla la llum directament. També ho fan en edificis sencers afectats. No tenen voluntat real d'evitar incendis, el que estan protegint és la seva butxaca, que no els robin fluid elèctric. Podrien utilitzar aquesta campanya per detectar famílies vulnerables que no saben que poden instal·lar-se aquests comptadors, però l'única cosa que fan és posar traves amb el beneplàcit de la Generalitat", insisteix la portaveu de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, María Campuzano.

"Mai ens enfrontarem amb una família que ho estigui passant malament, avui dia molta gent es troba en aquestes circumstàncies", aclareix Alfonso López, president de la federació de veïns de Tarragona, una de les quals ha participat en la campanya d'Endesa amb els Mossos.