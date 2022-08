El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va garantir ahir durant una visita a la comarca del Ripollès el compromís del Govern amb el medi rural i la protecció del medi ambient.

Al costat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, Aragonès va visitar la pastora guardonada amb la Creu Sant Jordi 2022 per la seva tasca a l’àmbit rural, Marina Vilalta, al nucli de la Bruguera de Ribes de Freser, va detallar la Generalitat en un comunicat.

El president va agrair a Vilalta la seva tasca i va destacar la seva trajectòria vinculada a la ramaderia: amb 95 anys, és considerada la pastora en actiu de més edat de Catalunya, i no va poder acudir al lliurament de guardons de l’11 de juliol.

Vilalta va ser reconeguda per la seva feina i per mantenir tradicions orals del Ripollès participant a festivals com el de cançons Càntut, i Aragonès la va acompanyar a la seva era amb un ramat de cabres i va mantenir una trobada informal amb familiars i veïns de la pastora i amb autoritats locals.

Aragonès va visitar després l’ajuntament de Ribes de Freser, en què va exalçar el «patrimoni històric que atresora el municipi, així com els seus extraordinaris paisatges i la vitalitat i dinamisme de la ciutadania», i va estendre la mà al consistori per acompanyar-lo a projectes de futur del municipi.

En una visita posterior al campament Daió de Queralbs de l’agrupació escorta Maspons i Anglasell de Bigues i Riells, Aragonès va destacar que aquests campaments contribueixen a «aprendre a tenir responsabilitats» i va compartir amb els participants la seva pròpia experiència com a escolta.