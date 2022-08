El sindicat CCOO denuncia que falten agents de trànsit i alerta que amb la situació actual no es pot garantir la seguretat viària. En un comunicat, exposen que l’eliminació dels peatges, ha suposat una sobrecàrrega de feina «difícil de mantenir» per als agents. A més, creuen que suposa també una disminució de la presència d’efectius sense precedents en vies de gran volum, com l’AP-7, l’AP-2, la C-32, l’A-2, la C-25 i la C-17. Per exemple, expliquen que el muntatge i desmuntatge de mesures especials, com carrils per descongestionar la C-32 o l’AP-7, s’han hagut de fer sense presència policial, amb operaris sense experiència en protecció de la seguretat viària.

De fet, l’organització sindical assenyala que les campanyes de control proposades pel Departament d’Interior mitjançant el Servei Català de Trànsit no es poden dur a terme en moltes ocasions per manca d’efectius. Tot plegat, remarquen, en un context en què acaba de començar l’operació sortida d’estiu i les vies ràpides s’han convertit en un «parany mortal». A més, afegeixen, l’accidentalitat en el transport pesant augmenta exponencialment a les vies ràpides. «Aquest tipus de transport s’ha incrementat més d’un 40% al llarg de l’últim any en autopistes com l’AP-7, però els controls específics són gairebé nuls per manca de personal, de mitjans tècnics i de formació dels agents». Així, afirmen que gairebé no s’estan realitzant controls sobre manipulacions dels tacògrafs o infraccions relatives als temps de conducció i descans. La situació, segons el Sector de Mossos de CCOO, es produeix «després d’una reiterada disminució d’inversió als serveis públics i, en concret, a la policia catalana». Aquest fet, critiquen, se suma a problemes en la previsió de material i efectius per part de la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos. Denuncien, per exemple, que els agents de trànsit han de sortir a patrullar amb vehicles antics de seguretat ciutadana, que superen els 470.000 km i que s’avarien de manera contínua. «Els pocs agents que queden a l’especialitat de trànsit afronten un futur incert», va concloure CCOO, que va advertir que molts han marxat de l’especialitat cap a altres policies i pot haver-hi «una fugida en massa».