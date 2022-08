El Departament d’Educació té previst finalitzar onze nous edificis i quatre grans ampliacions durant aquest any a Catalunya. Ho ha explicat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una entrevista a l’ACN, on ha destacat el salt respecte al 2021, quan van ser set actuacions. A més, es retiraran 61 mòduls prefabricats. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 62 milions d’euros en total.

En el cas de Girona, no hi ha prevista cap finalització d’edifici però sí dues ampliacions. Segons fonts de l’Ajuntament de Banyoles, una d’aquestes es farà a l’institut Pere Alsius, on es reformarà una de les pistes del pati. Per altra banda, també hi ha actuacions previstes a l’escola de Serinyà, centre que Cambray va visitar fa poc.