L‘Àrea de Serveis Socials de Torroella de Montgrí ha atès el darrer any un total de 48 casos relacionats amb la violència masclista. D’aquests, 30 han estat dones i 18 menors.

La regidora de Serveis Socials, Anna Maria Bonada, reconeix que després de dos anys de pandèmia, han aflorat un nombre important de casos i de noves situacions de violència. En aquest sentit, argumenta que des de l’àrea s’està treballant per atendre totes les necessitats i, sobretot, per establir un sistema de regulació de treball de tipus individual, molt personalitzat, constant i regular, per incidir en la prevenció i evitar que es materialitzin situacions de violència.

Des de l’Àrea de Serveis Socials es presta, durant tot l’any, un servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista. L’equip d’atenció el formen les tècniques d’atenció social bàsica: treballadora social i educadores socials que fan la primera acollida i la intervenció social, acompanyament i orientació a recursos, entre ells la sol·licitud i seguiment del servei Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere (TAMVG) i la derivació al suport psicològic a l’Àrea d’Atenció a Famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà.