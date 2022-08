La cultura popular i la faràndula de la ciutat són, enguany, el fil conductor de les Festes del Tura 2022 d’Olot. D’una banda, els creadors d’una vuitantena de figures de la faràndula olotina i garrotxina – Tavi Algueró i Àngel Rigall – seran els responsables de donar el tret de sortida a la Festa Major. Per altra banda, la gegantessa de la ciutat és la protagonista del cartell de les festes que s’ha presentat aquesta tarda en un acte obert a tota la ciutadania a l’Hospici.

El regidor de Festes, Agustí Arbós, i representants de la Comissió de Festes i l’autor del disseny han descobert el cartell de Festes del Tura 2022, obra de l’artista Eloi Casanovas Gilabert. Enguany, la Gegantessa és la principal protagonista d’aquest cartell on també apareixen altres figures com els Cabeçuts i els Cavallets amb un estil modernista i noucentista. El treball de Casanovas ha estat seleccionat d’entre una cinquantena d’originals que s’han presentat concurs del cartells de les Festes.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per Pau Àvila, com a referent pel que fa a dissenyador gràfic, David López, ex autor d’un dels cartells de Festes del Tura, Anna Domènech, en representació de la Comissió de Festes del Tura i Agustí Arbós, en representació de l’Ajuntament d’Olot. La proposta de Judit Bañeras i Emma Reixach, han estat les dues finalistes.

En aquest sentit, el regidor de Festes, Agustí Arbós, ha destacat la importància i promoció que han assolit les Festes del Tura. “És un orgull per la ciutat que veïns i veïnes de fora d’Olot s’interessin per la Festa Major de la ciutat i siguin capaços de copsar el passat modernista, la història artística de la ciutat i l’essència pictòrica i cartellista per representar un dels símbols més claus d’Olot”, ha assegurat.

Conservador i restaurador de Béns Culturals, Eloi Casanovas va néixer l’any 1999 a Barcelona i es va graduar l’any 2022 a la Universitat de Barcelona en l’especialització d’escultura sobre fusta. Aficionat al món de l’art, des de ben jove va mostrar el seu interès pel món del dibuix i la pintura, fet que el van portar a estudiar Batxillerat Artístic a l’Escola Massana de Barcelona.

Al llarg de la seva trajectòria professional, les figures i elements de cultura popular catalana i, en especial, la imatgeria festiva, han estat una de les seves passions principals, fins a dur-lo a restaurar-ne diverses peces i plasmar-les en diverses obres artístiques així com encarregar-se de la cartellera de les festes tradicionals. Fins ara, ha estat reconegut i guardonat amb l’accèssit del Concurs de Cartells de la Patum de Berga l’any 2019.