Tot i que el cel ha amenaçat tempesta durant tota la tarda a les comarques gironines, al final les precipitacions han acabat essent escasses a la demarcació, ja que la majoria de pluges s'han concentrat a la Catalunya Central i al Prelitoral de Barcelona.

A les comarques gironines, els xàfecs només han estat intensos a la comarca del Ripollès. La principal precipitació s'ha recollit a Sant Pau de Segúries, on han caigut 18,3 litres per metre quadrat. Segons les dades del meteoròleg Gerard Taulé, a Olot se n'han recollit catorze, però en canvi a Salt, per exemple, només n'han caigut 0,4 litres per metre quadrat.

Per demà a la tarda està previst que hi pugui haver noves tempestes.

Petites inundacions

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, des de les 15.00 h, han rebut una setantena d'avisos per incidències causades, la majoria per inundacions i caigudes de branques i arbres. La majoria, han estat a les regions Metropolitanes Nord i Centre.

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat extremar la precaució davant d'aquestes intenses pluges, que ara com ara han afectat especialment al centre de Catalunya i al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, acompanyades per fortes ratxes de vent.

La tempesta interromp la circulació de trens

La tempesta ha obligat a interrompre la circulació de trens entre Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) i Martorell i la que comunica Rubí i Sant Cugat. En tots dos casos, el temporal ha afectat instal·lacions de subministrament elèctric. El servei ha quedat restablert a quarts de set de la tarda.