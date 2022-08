L’estiu més mortífer per la calor a Girona

La calor extrema que s’està vivint aquest estiu està batent tots els rècords de mortalitat, segons recull el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable. De fet, tot just s’està arribant a la meitat de l’estiu i l’excés de morts atribuïbles a la calor ja ha superat el total registrat en els darrers estius, concretament des del 2015, que és quan es comencen a comptabilitzar.

I és que el mes de juliol ha estat un dels més càlids que s’han mesurat mai a Catalunya. Entre els dies 11 i 25 del mes passat es va produir una de les onades de calor més persistents, amb més de dues setmanes de calor superior a la normal en plena canícula. En alguns casos, no hi havia precedents.

Malgrat tot, la forta calor ja va començar al juny, quan es va viure la primera onada abans de l’estiu i va suposar un preludi de la situació que es viuria. En el cas de la província de Girona, només en el mes de juny ja es va produir un excés de mortalitat atribuïble a la calor de divuit persones, mentre que l’any passat n’hi va haver cinc i, fa dos anys, cap. En el 2019 se’n van produir quatre i la resta d’anys fins al 2015, cap.

Seguidament, la mortalitat encara es va fer més evident al juliol, quan la calor va persistir pràcticament mig mes. En aquest cas, l’excés de morts en comparació a la normalitat, i atribuïbles a la calor, va ser de 56; mentre que el 2021 va ser de 12; el 2020, cap; el 2019, 22; el 2018, 5; el 2017, 2; el 2016, 9 i el 2015, 19. En definitiva, si el juliol del 2022 passarà a la història per ser el que ha provocat més morts, també es preveu que sigui el que ha protagonitzat l’onada de calor més llarga.

Per altra banda, si se sumen els excessos de mortalitat del juny i juliol d’enguany a Girona, ja n’hi ha hagut 74 i, aquesta dada, supera la total registrada en el conjunt de tres mesos (juny, juliol i agost) d’almenys els últims set anys. De fet, aquestes 74 morts multipliquen per quatre les registrades en el mateix període de l’any passat i gairebé multiplica per set la mitjana dels darrers set anys.

En definitiva, caldrà avaluar el balanç de mortalitat un cop acabi l’estiu, tenint en compte que el mes d’agost ja ha arrencat amb una nova onada de calor que està enfilant tots els termòmetres.

Pel que fa a l’edat, la majoria de persones traspassades per les elevades temperatures tenien més de vuitanta-cinc anys. Tot i això, des d’edats inferiors, a partir dels quaranta-cinc anys, ja s’han notat les defuncions.

Excés per altres motius

El Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària també evidencia que la calor no ha sigut l’únic motiu d’excés de mortalitat viscut al juliol. En concret, s’ha produït un excés de 102 morts i, d’aquestes, 56 s’atribueixen a les altes temperatures. Un augment similar, per sobre de la normalitat, també es va viure l’any passat, mentre que els anys anteriors la xifra es mantenia més o menys dins la mitjana i, en alguns casos, inclús hi havia un retrocés. Un dels principals motius a què s’atribueixen la resta de morts és la covid-19, ja que aquest juliol hi ha hagut la setena onada de la pandèmia, mentre que en el mateix període de l’any passat es va viure la cinquena.

Malgrat tot, cal tenir present que actualment no es pot saber el motiu exacte de totes aquestes defuncions, fins que no es publiqui l’any vinent a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el cas de Catalunya i Espanya, també hi ha un fort repunt de mortalitat, bastant superior a la mitjana europea. Al conjunt de Catalunya, aquest mes ha sigut un dels més càlids juntament amb el de 2015 i 2006. Però ha estat especialment calorós a les comarques del nord, on ha sigut el que ha registat les temperatures més altes de la història, superant fins i tot el 2003.

Per tot això, segons el mateix registre, s’ha produït un excés de morts de 183 aquest mes atribuïbles a la calor, mentre que l’any passat en van ser només 14. En el cas d’Espanya, l’augment ha sigut de 2.223, mentre que el juliol del 2021 va ser de 568.

L’únic any que es pot comparar a l’actual és el 2003, quan hi va haver 2011 morts atribuïbles a la calor el juliol. Les xifres es van disparar al mes següent, fins a arribar a les 8.727, per una onada de calor que va provocar unes 70.000 defuncions a tot Europa. Allò va marcar un punt d’inflexió i Sanitat va llançar un pla nacional amb actuacions preventives.