Punxades: atac o bretolada de mal gust?

Les 23 denuncies de punxades que des de finals de juliol investiguen els Mossos d'Esquadra a Catalunya -una quinzena a les comarques gironines-, i les vuit durant els Santfermines, han encès les alarmes davant una possible ona de casos de submissió química. Però ho són? S'han posat de moda? És per a alguns una forma de diversió?

Sense restar importància als episodis que s'han anat coneixent, la veritat és que, de tots ells, molt pocs han estat denunciats a la policia o davant la justícia i, d'aquests, en només un, el d'una menor de 13 anys de Gijón, s'han detectat substàncies tòxiques. En concret, èxtasi (MDMA). És a dir, un al·lucinogen que produeix un efecte energitzant. O com il·lustra el Pla Nacional sobre Drogues en el seu web, produeix «estimulació mental, emocional i motora, sensació de benestar, d'augment de força i de poder restar despert durant hores (la qual cosa facilita la realització d'exercici físic i el ball), així com un característic augment de la percepció sensorial».

Es pot dir que això és submissió química? Fonts policials consultades per Efe consideren que les punxades que s'han denunciat no poden denominar-se així, atès que en cap cas s'ha detectat una anul·lació de la voluntat de la víctima. Tampoc s'ha comprovat que la conseqüència de la punxada hagi estat una posterior agressió sexual.

Per això, les fonts creuen que han de diferenciar-se les dues coses. De totes formes, la policia no baixa la guàrdia i, s’anomeni com s’anomeni, insta a les víctimes a denunciar aquest tipus d'agressió. Perquè, sigui com sigui, una cosa si és clara: es tracta d’una agressió, dirigida majoritàriament a les noies.

Un anestesista, habituat a l'ús de fàrmacs com les benzodiazepines, la ketamina i altres drogues que es podrien emprar per a dur a terme una suposada submissió química, deixa clar que no hi ha substàncies que et facin obeir ordres.

Altres experts consultats deixen clar que, encara que no volen rebaixar l'alarma, ja s'ha demostrat en altres països que els casos han anat disminuint fins a desaparèixer. És una «moda», diuen, que a França va deixar recentment 400 denúncies, però només en dos casos es va detectar alguna substància. Hi ha fins i tot qui no descarta que, aprofitant l'alarma, hi hagi brètols que es dediquin a punxar amb agulles a joves durant festes o festivals musicals.

Comunitats i partits

Els governs de diferents comunitats autònomes que han registrat casos de burxades han estat les primeres institucions polítiques a reaccionar davant aquests successos, al mateix temps que han demanat prudència per la inexistència de substàncies estupefaents en les anàlisis de les víctimes.

Catalunya, amb 23 denúncies en un mes (la majoria a Lloret de Mar) és la comunitat que més casos ha donat a conèixer. En resposta, la Generalitat ha actualitzat el seu protocol en un document que recull la informació essencial sobre el fenomen i indica els passos a seguir quan es detecta aquesta situació.

Els protocols i guies revisades aconsellen telefonar al 112, denunciar el fet i acudir com més aviat millor a un centre sanitari, on es realitzarà sense demora una anàlisi toxicològica. Els facultatius valoraran si és necessari a més activar el protocol de profilaxi postexposició al VIH.

El Servei Extremeny de Salut ha emès una alerta sanitària per a informar els professionals mèdics i als ciutadans sobre com actuar davant un possible cas, mentre que el govern valencià i l’andalús han anunciat que posaran en marxa un protocol conjunt i específic per poder fer front al fenomen.

Alguns partits com el PP també han posat damunt de la taula les seves propostes. En el cas dels populars, han reclamat al Govern central que el Ministeri de Sanitat creï un protocol de resposta «uniforme» per a totes les regions davant l'augment dels casos en diversos punts del país.

L'únic cas en el qual les proves posteriors a la suposada burxada han llançat un resultat positiu en substàncies tòxiques (MDMA) és el de la menor asturiana de 13 anys que va denunciar els fets, ocorreguts en les festes del barri de Montevil, a Gijón. El cas es troba sota recerca de la Policia Nacional, que centra les sospites en un home d'uns 45 anys que, fins i tot, va poder ser vist per diversos testimonis i la pròpia víctima quan la va punxar a l'altura del bessó.

A Girona, un jutjat investiga una violació per submissió química a Girona. La víctima va interposar la denúncia a finals d’abril, després de despertar-se a casa, nua, i sense recordar res de bona part de la nit. L’últim record que tenia era estar parlant amb un noi a la barra d’un local de la ciutat. La noia va poder reconstruir què havia fet les últimes hores a través del mòbil i, davant les sospites que l’havien drogat per abusar-ne sexualment, ho va denunciar. Ara ho ha fet públic davant l’onada de denuncies per punxades.

Relats en xarxes

Altres víctimes, algunes de les quals han presentat les seves respectives denúncies, han alçat la veu en les xarxes socials, on han relatat el moment precís en el qual van sentir una burxada quan es trobaven gaudint en locals o recintes d'oci. «De sobte, la meva amiga m'agafa fort del braç i diu que l’han punxat. Es gira i aconsegueix veure a un noi amb una xeringa a la mà i sortim corrent d'allà...». Així narra Cristina la suposada agressió que va patir la seva amiga en una discoteca del Port de Santa María, a Cadis.