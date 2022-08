Segons les dades registrades l’any 2021 sobre una mostra aleatòria durant l’ingrés, prop del 60% dels nadons nascuts al Santa Caterina havia estat alletat exclusivament, un 33% havia rebut llet materna i llet de fórmula per decisió materna, després d’haver informat la mare àmpliament sobre els beneficis de l’alletament matern, o per causes clíniques, i només un 6% dels nadons no va iniciar l’alletament matern.

L'hospital Santa Caterina s'implica, des de fa temps, en la promoció de la lactància materna exclusiva. Prova d'això és que ha rebut l'acreditació (Fase 1) de la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN), liderada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i Unicef per promoure les pràctiques que protegeixin i donin suport a la lactància materna exclusiva des del naixement. L’acreditació IHAN és una certificació internacional de qualitat que només reben aquells hospitals que ofereixen les millors pràctiques en l’atenció al part i en la protecció, promoció i suport a la lactància. Per ser considerat hospital IHAN cal superar quatre fases amb requisits i exigències que possibilitin aquesta millor assistència. A més, l'acreditació garanteix que hi ha una política ferma al centre sobre la seva implantació, coneguda pels professionals, i que aquests reben una formació específica i periòdica a la lactància materna. La seva validesa és de cinc anys i ha de ser renovada per mantenir-se vigent. L’hospital Santa Caterina ha superat la primera fase que va iniciar l’any 2019 amb el compromís manifest de l’aplicació de la iniciativa i amb l’evidència d’una sèrie d'indicadors que s’han traduït a la pràctica en la millora contínua de les taxes de lactància i altres accions. Així, l’hospital ja disposa d’una Comissió de Lactància materna, integrada per pediatres, ginecòlegs, llevadores i personal infermer. També ha posat en marxa la política de lactància a l’hospital, amb el suport de la direcció del centre, i ha iniciat el registre de les estadístiques de lactància, així com la formació a professionals implicats en l’assistència i informació a les mares sobre els beneficis de la lactància materna. En aquests moments, avança en la segona fase d’acreditació en què s’incideix en la divulgació a tot el centre de la política de lactància materna d’obligatori compliment, en la capacitació de tot el personal de referència en el seu suport, així com en la millora del registre dels suplements a la lactància, sempre precedits del motiu clínic o de la decisió informada de la mare. La Comissió també està treballant en el compliment del Codi de comercialització de succedanis de llet materna, que implica la suspensió del seu subministrament i material publicitari. L’objectiu general que marca la IHAN és arribar al 75% de lactància materna exclusiva en el moment de l'alta i que el 75% dels nadons alletin durant la primera hora de vida. L’acreditació IHAN implica oferir informació i suport a les mares que decideixin no alletar, que es respecti i es promogui el desenvolupament del vincle amb el seu fill i que se'ls ensenyi com preparar i administrar els biberons de succedanis de forma segura, a més de prestar assistència en el part seguint l'Estratègia d'Atenció al Part Normal del Sistema Nacional de Salut, de manera que, quan la situació clínica de mare i nadó ho permetin, es respectin les seves necessitats i la creació del vincle mare i fill i es doni suport a l'inici precoç de la lactància. Dues llevadores, consultores internacionals El Santa Caterina disposa de llevadores acreditades amb el títol de Consultor internacional en Lactància Materna (IBCLC), un certificat emès pel Consell Internacional de Certificació de Consultors en Lactància (IBCLCE) amb què valida el professional de la salut millor preparat i format per proporcionar ajuda qualificada en lactància materna. Concretament, l'hospital compta des de l’any 2018 amb un servei de suport a l’alletament, a càrrec de les dues professionals acreditades. Aquest servei ofereix un suport a les mares i nadons mentre estan ingressats a l’hospital però també quan marxen d’alta per si es presenta alguna dificultat o problema amb la lactància.