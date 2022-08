Les precipitacions es concentren a ripollès i garrotxa. Tot i que el cel va amenaçar tempesta ahir durant tota la tarda a les comarques gironines, al final les precipitacions van acabar essent escasses a la majoria de la demarcació. Les més abundants es van concentrar al Ripollès i la Garrotxa. A Planoles van caure 46 litres per metre quadrat i Mieres 30. Més lluny es van quedar Sant Pau de Segúries, on van caure 18,3 litres per metre quadrat i a Olot 14. Segons les dades del meteoròleg Gerard Taulé, a Salt, per exemple, només van caure 0,4 litres per metre quadrat. A la Catalunya Central i al litoral de Barcelona les precipitacions van ser més intenses. Per avui a la tarda està previst que hi pugui haver noves tempestes.