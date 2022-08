Junts demana recuperar les freqüències d’AVE prévies a la Covid

Junts van instar el mes passat al Govern espanyol a recuperar les freqüències anteriors a la pandèmia de la línia d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona.

La formació va registrar una Proposició no de Llei, una moció i una bateria de preguntes a l’executiu central per «millorar i dignificar» el servei de tren en aquesta zona.

Segons els senadors de Junts, Josep Maria Cervera i Josep Maria Matamala, «es tracta d’un autèntic retrocés i una oportunitat perduda per a una de les poques línies del TAV en què existeix una demanda real del servei».

Així, Mariona Illamola, diputada al Congrés per Girona, va advertir que «davant la desconsideració i deixadesa amb aquest servei, cada vegada són més els usuaris que es queixen».

Tal com indica Junts, després de la pandèmia la companyia es va comprometre a restablir el servei progressivament, fins a recuperar les freqüències completament el juny de 2022. Tot i això, detallen que ara mateix només n’hi ha 10 de diàries per sentit entre Figueres, Girona i Barcelona, «la qual cosa no representa ni el 60% de l’oferta prèvia a la pandèmia».

A més, recorden al Govern espanyol que, amb l’objectiu de garantir la prestació del servei, la línia Avant Figueres-Girona-Barcelona, aquesta ha estat declarada una Obligació de Servei Públic (OSP).

En concret, Junts reclama la recuperació «immediata i total» de les freqüències, estudiar la viabilitat d’afegir-ne més, augmentar l’oferta de places d’Avant, incrementar el nombre de vagons, establir més freqüències i capacitat en els serveis de mitjana distància i regionals que operen entre Figueres, Girona i Barcelona, millorar la comunicació i l’ús de l’aplicació i el web de Renfe i, finalment, formalitzar l’abonament del TAV de la línia Figueres-Girona-Barcelona en estacions diferents de la de Barcelona-Sants.

Més peticions

Al seu torn, grups com la Plataforma d’Usuaris Afectats de la Línia del TAV Figueres-Girona-Barcelona o Avant Catalunya reclamen la «dignificació» d’aquest servei públic, essencial per a la cohesió del territori.

També ho va fer l’ajuntament de Girona, que l’11 de juliol passat va aprovar una moció en el mateix sentit.