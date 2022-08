«A l’estiu, més del 50% de les emergències es concentren en embarcacions de lleure»

Salvament Marítim és un cos de la Marina Mercant que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L’entitat disposa d’una vintena d’infraestructures arreu de l’Estat Espanyol amb un centre que exerceix d’eix central a Madrid. A Catalunya, els centres de control de Barcelona i Tarragona es coordinen per prevenir les emergències marines arreu del litoral català. A la província de Girona compten amb embarcacions territorials a Port de la Selva, Roses i Palamós.

Com descriuria la tasca de Salvament Marítim?

Ens dediquem a prevenir emergències marítimes i també a prevenir la contaminació marina. Des del Centre de Control de Barcelona tenim diferents recursos i ens coordinem amb els mitjans que tenim desplaçats, que són embarcacions d’intervenció ràpida d’entre 15 i 20 metres d’eslora. A la província de Girona comptem amb tres d’aquestes embarcacions: Salvamar Milán (Port de la Selva), Salvamar Castor (Roses) i Salvamar Sirius (Palamós). També s’està treballant per ampliar aquests recursos a l’Escala.

Quina és la seva àrea d’actuació i intervenció?

Nosaltres en principi fem la feina a partir de 200 metres cap a mar endins. De 200 metres cap a la costa l’obligació recau en els ajuntaments i altres cossos. A l’estiu hi ha moltes emergències de platges, hi ha un servei, el servei de vigilància de platges i cada ajuntament té la potestat d’escollir-lo. En molts casos actua també Creu Roja, amb qui ens coordinem en moltes situacions. També tenim un conveni amb Guàrdia Civil, un conveni signat del Ministeri i la Direcció General. Ara que Mossos ha creat aquesta policia marítima també ens hem començat a coordinar i en cas d’emergències podem actuar conjuntament. Pel que fa a les tasques de prevenció de la contaminació, tenim un avió assignat per conveni amb AENSA (l’agència encarregada) i es monitoritza el mar a través de satèl·lits. Es fan fotos i serveis de vigilància. Amb aquests satèl·lits i aquest avió ens envien informes i quan es detecten tasques es creen unes alertes, a vegades s’ha d’anar a verificar, agafar mostres, etcètera. I s’obren expedients per identificar i sancionar als culpables.

Com els hi arriben els avisos d’alerta?

Els avisos poden arribar de diferents maneres, Salvament té una línia 900 per a tot l’estat i qualsevol pot trucar. Aquesta trucada es rep al Centre de Coordinació de Madrid, que localitza la trucada i ens truca a nosaltres, que som el centre de coordinació. Nosaltres localment ens posem en contacte i mobilitzem a les unitats territorials i fem el que faci falta. D’altra banda, les embarcacions també tenen el Sec-16 VHF, un canal d’emergències que, encara que l’embarcació estigui lluny, es pot rebre a través de la costera. També ens podrien trucar directament a la seu a través de 3 línies de telèfon. I estem al 112 i qualsevol persona o qualsevol embarcació podria activar també el 112. Aleshores el servei activa diferents cossos i administracions i en funció de l’actuació que s’hagi de fer també podem intervenir.

Pel que fa al litoral gironí, en quines situacions han d’actuar habitualment?

A l’estiu més del 50% de les emergències es concentren en embarcacions de lleure i recreació que són embarcacions menors, com ara: motos aquàtiques, embarcacions petites, caiacs, windsurfistes, etcètera. En el que portem d’estiu portem més de 312 actuacions. També hi ha emergències tipus avaries mecàniques, persones ferides i tenim el que és la pesca, els pesquers, perquè és una zona de pesca important.

Fan algun reforç durant els mesos d’estiu davant l’increment de mobilitat?

Incrementem el nombre de controladors, que passa de 2 a 3, tot i que, evidentment, la nostra càrrega de treball augmenta aquests quatre mesos d’estiu. Aquesta nova base que es vol fer a l’Escala també està pensada per reforçar aquest tipus d’actuacions. L’orografia del litoral de Girona, que té molts ports i ports esportius també implica que hi hagi aquest reforç d’unitats. Pensa que en cada embarcació hi ha entre 4-5 persones a la tripulació.

Què caldria fer per prevenir el repunt d’incidències que es generen durant els mesos d’estiu?

Caldria fer més prevenció, nosaltres ens hem focalitzat en una campanya de prevenció en embarcacions menors, com motos aquàtiques i embarcacions de lloguer. Les embarcacions recreatives o de lleure són les que porten més problemes perquè són usades per persones que no tenen coneixements ni formació marítima. En el marc d’aquesta campanya de prevenció tenim fulletons que s’adrecen a aquestes persones per tal d’informar-les de la importància de sortir amb combustible, tenir els equipaments necessaris, tenir les armilles homologades, els límits de velocitat, etcètera. Explicar tot això és la millor manera de prevenir i informar.