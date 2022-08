Recordant que a Olot que hi ha una llista d’espera per accedir amb més de 100 persones, el PSC de la capital de la Garrotxa planteja crear-ne de municipals al barri de Sant Miquel. «El barri de Sant Miquel disposa d’un terreny que ara mateix no s’utilitza i es podria aprofitar per cobrir la demanda per accedir a un hort urbà a Olot», han reclamaten un comunicat

El PSC apunta que Sant Miquel és un barri molt poblat amb un potencial molt gran a l’hora de tenir cura d’aquest tipus d’instal·lacions. «Creiem que els horts municipals només aporten coses positives a la ciuta: Es mantenen nets els espais, s’aprofiten terrenys que estaven en desús, es dona una alternativa sostenible als usuaris a l’hora de millorar la seva alimentació i la de la seva família, es potencien els productes de proximitat i es proporciona als que els gestionen una activitat tant lúdica com productiva», explica el grup municipal socialista de la capital de la Garrotxa.