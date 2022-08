La recomanació del llibre llegir 'Nadie nace en un cuerpo equivocado' de Marino Pérez Álvarez que va fer el regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, aquest cap de setmana a Twitter ha destapat la polèmica. El motiu és que Cuenca acompanyava la recomanació de la lectura per "rebatre aquesta ideologia tan retrògrada, sexista i neoliberal" que és la teoria queen. A més, el regidor es mostrava en contra de la llei trans. Això ha fet que diverses formacions com ERC i la CUP al consistori hagin demanat la seva dimissió. Cuenca finalment ha eliminat les publicacions i ha defensat que no està en contra del col·lectiu, sinó del projecte de llei que s'està tramitant a l'Estat.

En relació a la polèmica generada per un missatge sobre el llibre de José Errasti i Marino Pérez que vaig compartir a les xarxes socials, voldria fer alguns aclariments: pic.twitter.com/c6WYrtPKyK — Miquel Cuenca (@cuenca_miquel) 7 de agosto de 2022

El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, fa recomanacions literàries a través del Twitter de forma habitual. Aquest divendres 5 d'agost en va fer una que ha despertat la polèmica a les xarxes socials. Cuenca aconsellava llegir 'Nadie nace en un cuerpo equivocado' de Marino Pérez Álvarez. El regidor afirmava que era una obra en què es donaven "arguments científics i racionals" per rebatre una "ideologia tan retrògrada, sexista i neoliberal" com ara la "teoria queen".

En diverses respostes, el regidor es mostrava contrari al projecte de la llei trans que està preparant el govern espanyol. Aquests comentaris van provocar la indignació de diversos regidors a l'oposició, com ara el Jovent d'ERC i també el portaveu de Sumem Banyoles, Non Casadevall. A través de les xarxes, els grups a l'oposició van demanar la dimissió del regidor de Cultura.

Aquest matí ens hem despertat amb publicacions transfòbiques del regidor de cultura @cuenca_miquel. No podem admetre que cap càrrec electe tingui comportament LGTBIfòbics. Exigim la dimissió immediata de Miquel Cuenca.



Contra la LGTBIfòbia ni un pas enrere! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️@AjBanyoles pic.twitter.com/QKzJHsU9xZ — Sumem Banyoles (@BanyolesSumem) 6 de agosto de 2022

‼❌Exigim la dimissió d'en Miquel Cuenca, regidor de cultura de @JuntsPlaEstany per les seves declaracions clarament transfòbiques!!#deBanyoles pic.twitter.com/frN55ZNftX — Jovent Republicà Pla De l'Estany (@JoventPlaEstany) 6 de agosto de 2022

Des d'Esquerra ja han entrat un grup de preguntes en relació a aquesta polèmica. En elles es demana l'opinió de l'equip de govern en referència a les piulades i recorden que el consistori ha aprovat una moció a favor de la llei trans.

Per la seva banda, Non Casadevall lamenta que la piulada de Cuenca atribueixi el col·lectiu com un "lobby" i consideren que cal la seva destitució de forma immediata. Casadevall creu que amb aquests arguments es dona "veu a l'extrema dreta" des del govern local de Banyoles.

Comunicat de disculpes

Finalment el regidor ha eliminat les piulades i aquest diumenge al vespre ha publicat un comunicat a Twitter. En ell es disculpa per haver tractat un tema "tan delicat" a les xarxes, perquè és un espai que no admet "matisos". Cuenca també retreu que la majoria de respostes que havia rebut a la recomanació literària eren "insults".

En l'escrit, el regidor demana disculpes per si algú s'ha sentit ofès i incideix que està en contra del projecte de llei trans, tot i que apunta que això no vol dir que vagi "en contra" del col·lectiu ni que l'odiï.

Per últim, Cuenca recorda que el govern local sempre ha estat a favor dels drets del col·lectiu LGTBI i no suposa cap contradicció amb el seu punt de vista. El regidor, a més, incideix que no està afiliat a cap partit (forma part de les llistes de Junts com a independent) i defensa la seva opinió com a "llibertat d'expressió".